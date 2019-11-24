陳明文溪口後援會成立　游錫堃到場力挺呼籲政黨票投民進黨

▲▼ 陳明文溪口後援會成立，游錫堃到場力挺。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣第二選區立委候選人陳明文，24日上午在嘉義縣溪口鄉成立溪口後援會，邀請到前行政院長游錫堃及知名政治評論家也是在地溪口人的王瑞德到場助講。游錫堃表示共諜滲透台灣影響選舉，大家一定要團結，讓「雙文」都能當選，政黨票也請支持民進黨，讓他和陳明文一起在國會為大家服務打拚，水牛伯特別送上包子及粽子預祝陳明文高票當選；而王瑞德則諷刺韓國瑜落跑市長，高雄人哀嚎遍野，呼籲鄉親挺「明文規定」，明文規定就是要護台灣、顧人民，照顧溪口人。

▲▼ 陳明文溪口後援會成立，游錫堃、王瑞德到場。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳明文競選團隊成立溪口鄉後援會，請來前行政院長游錫堃、政治評論家王瑞德、縣長翁章梁、前縣長張花冠、鄉長孫維聰、議員劉雅文及溪口農會總幹事劉純婷等人助講，並由擔任榮譽主任委員的縣長翁章梁授旗，溪口各里里長、代表與農會幹部全員到齊力挺。

游錫堃指出，他當院長時期和陳明文推動很多法案，陳明文對國家對地方有很大貢獻，指陳是政府倚重的立法委員，這次的選舉，中國想要滲透台灣選舉，把蔡英文拉下來，昨天有一個共碟王立強尋求澳洲的政治庇護，王立強向媒體爆料，過去從事情資滲透工作，介入台灣選舉，坦承幫助中國給了韓國瑜快9千萬來選舉，這就是一個例子，所以一定要自立自強，要讓「雙文」都能當選。

游錫堃強調，蔡政府改革頭兩年一定是陣痛期，經驗可以累積，行政效率一定會進步，現在做順了，股市上萬點、社會福利越來越好，台美關係越來越緊密，大家都有感，未來也會越來越好，他認為這是一個100分的政府，一定要讓蔡英文當選，讓陳明文當選，政黨票也要給民進黨一票，讓游錫堃能和陳明文一起在國會為大家努力打拚。

王瑞德在會場上更獻上歌曲諷刺刺韓國瑜落跑選總統，他說唬爛可以選總統的話，他早就也選總統了，現在有人放看板要翻轉嘉義，前年也有人放看板要翻轉高雄，結果現在高雄人哀嚎遍野，呼籲所有鄉親，一定要支持明文規定，明文規定就是要要讓台灣人好，讓溪口人好。

張花冠表示：她和王瑞德都是溪口人，每次溪口在選舉時都能開出漂亮的成績，讓她很驕傲，2020台灣一定要贏， 而且要支持重量級、能為農民發聲的立法委員陳明文，一定要讓阿文選上，而且要選的漂亮，讓阿文繼續帶領其他立委繼續幫大家衝、大家拚。

陳明文也表示，溪口是一個典型的農業鄉，要有發展必須有三大方向，包含建設農村、提升農產價值、照顧農民，未來的嘉義縣一定要走向農工並重，過去他對溪口的建設一直在推動，從三條主要的聯外道路拓寬，再到大家都很關心的淹水問題，現在滯洪池工程已經在進行，要改善過去溪口遇到的狀況。

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