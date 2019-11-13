吉兆應驗！張奕父親賽前夢到石刻大白馬　主投7:0大勝韓國隊

▲中華隊勝投張奕的父親張正昌，在夢裡見到一匹石刻的白馬，他當下覺得「這匹馬就是張奕」，直覺有好事會發生，後事果然應驗了。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

旅日棒球好手張奕12日晚間再度演出超高水準，對抗強敵韓國隊主投6.2局無失分終場以7:0的好戰績力克韓國隊，現為花蓮玉里高中棒球教練的父親張正昌表示，賽前曾夢到路邊有匹大白馬，覺得就是兒子張奕，果然應驗兒子會有好的表現，直呼太爽太開心了。

就在對戰委內瑞拉賽前兩天，張正昌在夢裡開車，看到路邊有很大一匹石刻的白馬，他當下覺得「這匹馬就是張奕」，在原住民習俗裡作夢能反應現實，夢境表現很有意義，夢境中直覺代表好事會發生，後事果然應驗了。

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張正昌目前是玉里高中體育老師，他說，兒子熱愛打球，從國中就到台北參加棒球隊，高中赴日發展，感覺經過日職洗禮，這次12強賽事，兒子沒那麼緊張了。

張奕是台灣棒球著名「陽家班」的成員之一，旅日好手陽岱鋼正是他的表哥，他的父親張正昌是花蓮萬榮鄉太魯閣族人，母親曾惠美是台東阿美族人，跨海到日本在場邊為兒子加油，張正昌則在花蓮家中看電視隔海加油。

▲▼花蓮縣政府直播12日邀請中原國小、中正國小及化仁國中棒球隊共同觀賞賽事，縣長徐榛蔚和棒球小將們帶領鄉親加油吶喊。（圖／花蓮縣政府提出，下同）

張正昌說，其實初賽結束張奕返鄉時，曾告訴他手臂有些疲勞，當時他告訴兒子，這次是一級賽事打者非常強，若真的覺得不堪負荷，直接告訴教練延後一場先發。

雖然對抗韓國隊投球數偏多，張正昌並未擔心，他相信兒子不會盲目硬撐，一定有考量過自己的身體狀況，這也正好讓兒子測試自己的能力到哪裡，能撐多少局數，正反應出張奕的穩定成熟。

賽後結束後，各方祝賀電話不斷，學校還幫張奕製作一張大海報祝賀，網路上球迷支持的留言，張正昌很感謝球迷們的支持，接下來的賽事，只想對兒子說「繼續加油」。

世界12強棒球賽複賽，關係到是否能取得2020東京奧運門票，因此場場皆是關鍵，而中韓對決更是台灣人眾所矚目的傳統大戰，此次世界12強中華隊陣中有8位球員是花蓮子弟，包括在預賽中表現亮眼的強投江少慶及張奕，分別出身於花蓮縣豐濱鄉及萬榮鄉。

花蓮縣政府直播12日邀請中原國小、中正國小及化仁國中棒球隊共同觀賞賽事，縣長徐榛蔚和棒球小將們帶領鄉親加油吶喊，讓無法到日本的球迷，也能夠有如同親臨現場的感受。