快訊／共諜介選案疑雲　韓國瑜再轟黑韓產業鍊　嗆告NCC主委瀆職

記者楊蕓／嘉義報導

針對中國大陸間諜王立強向澳洲情報單位投誠，指稱北京當局策劃干擾台灣選舉，大陸公安揭露王是躲往境外的詐騙犯。國民黨總統候選人韓國瑜24日受訪時再度動怒，砲轟「黑韓產業鍊」已越來越興旺，連國外資金、資源也進入，直呼「哪有這種搞法，沒完沒了！」他接著痛批NCC主委瀆職，已和律師討論將依法提告。

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜強調，國安局、調查局應該迅速立案，向全國人民保證，有證據辦到底，絕對勿枉勿縱，沒有證據不要放假新聞，如果放假新聞，國安局、調查局長必須立刻下台。

韓國瑜表示，黑韓產業鍊到現在一年多，越來越興旺，國外資金、資源也進入，「黑韓產業鍊變成跨國企業了！我判斷 2019最旺的就是黑函產業，而且股票應該上市，哪有這種搞法，沒完沒了！」他接著痛批NCC，負責管理全國媒體，還是只為一個政黨服務？主委有沒有瀆職？有沒有漠視90%媒體不敢監督執政黨？

韓國瑜痛批，NCC在幹甚麼？眼睛瞎了還是睡著了？只為民進黨服務的NCC，不是全國人民的NCC，他已經和律師研究，如果NCC主委繼續瀆職，將依法告你瀆職、妨礙選罷法，「意圖使人不當選，哪有人這樣搞？一個澳洲排第80的網路報，丟個小牙籤，美國報變成雞翅膀，進到台灣變成金華火腿」，要求NCC調查局立案調查。

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