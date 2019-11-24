2019桃園客家短片決選出爐　《掌中客戲》榮獲第一名

▲「2019桃園客家短片培訓計畫暨競賽」第一名《掌中客戲》。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園客家短片培訓計畫暨競賽」、23日於桃園市青年局多功能展演廳舉行頒獎典禮，由市長鄭文燦及客家事務局何明光局長、知名導演等貴賓代表頒獎。今年徵件踴躍，共有42組團隊投稿，最後選拔出15部紀錄片入圍培訓計畫，角逐首獎7萬元。

▲「2019桃園客家短片培訓計畫暨競賽」15組參賽隊伍及評審。（圖／市府提供）

「桃園客家短片培訓計畫暨競賽」已邁入第5年，經過拍攝企劃書審及影音履歷，挑選出具有潛力的題材及製作團隊，搭配面試雙階段嚴格評選及培訓課程輔導，今年計15組優秀團隊獲得10萬元拍攝補助金並完成影片拍攝。

▲「2019桃園客家短片培訓計畫暨競賽」第二名《竹之花》。（圖／市府提供）

其中以紀錄「山宛然」客家掌中劇團團長黃武山的《掌中客戲》榮獲第一名佳績。片中充分展現主角對於掌中戲的熱情，及努力打破語言隔閡，用教育傳承客家文化的堅持。第二名作品《竹之花》拍攝竹編師傅歐鴻金火，對於竹編工藝的熱情，期望透過作品傳承有形的工藝與無形的精神；第三名作品《青耕．語讀》則是記錄返鄉客家青農與家庭世代間的掙扎，反映出客家青年返鄉工作所遭遇的現實面。比賽期間更吸引逾9,600人次上網投票，選出人氣獎《伯公下有閒來寮》。

▲「2019桃園客家短片培訓計畫暨競賽」第三名《青耕雨讀》。（圖／市府提供）



市長鄭文燦表示，今年主題「映像．傳承」即是希望以創作者的角度，發現客家文化多元的面向，在今年的15部精采作品中，不僅可看到傳統客家文化，更透過在地拍攝團隊的鏡頭，帶領觀眾深入更多發生在你我周遭的客家故事。

為讓更多民眾有機會目睹本次精彩的得獎作品，主辦單位將於11月30日 (觀音區有閒來寮工作展演空間)、12月7日(中壢五號倉庫藝文基地)，舉辦放映座談會，業界導演、製作人、文史工作者及得獎團隊也將於現場分享拍片心路歷程。

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