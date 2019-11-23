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「民代只為個人利益」　調查：僅2%國人認為政治人物值得信任

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▲▼ 黃昆輝教授教育基金會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃昆輝教授教育基金會發表國人的公民素養民意調查，僅2%民眾認為政治人物值得信任。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

黃昆輝教授教育基金會今（23日）公布「國人的公民素養民意調查」，其中發現，僅2.3%民眾認為「政治人物」較重專業倫理、值得信任，超過半數（55.5%）的受訪民眾認為，我國各級民意代表最重視的利益竟為「個人利益」，僅有9.3%受訪民眾認為是「國家利益」。此結果透露民眾對台灣政治缺乏信任，不認為民意代表皆能維護全民利益。

該次民調結果還指出，具大專以上學歷的受訪民眾，認為各級民意代表最重視「個人利益」的比例達60.9%；尤有進者，職業為軍公教的受訪民眾，認為各級民意代表最重視「個人利益」的比例竟達70.5%，而其認為民意代表最重視「國家利益」的比例最低，只有0.4%。

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▲▼ 黃昆輝教授教育基金會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲「國人的公民素養民調」顯示，逾5成認為民代最重視個人利益。（圖／記者崔至雲攝）

另外，調查也發現，過去有人認為台灣的司法是「有錢判生、無錢判死」，有57.7%的受訪民眾現在還同意這樣說法；其中，35-49歲與50-64歲者的民眾，現在還同意這樣說法的比例超過六成（65.0%、60.6%）。此結果顯示台灣的司法仍有很大的努力改進空間。

黃昆輝教授教育基金會表示，法治是民主自由社會的要素，任何個人或機關都不得凌駕法律，且法律之前人人平等，法治更避免專斷獨行，並讓程序與法律透明，是社會正義的基石。

受訪民眾對我國法治的不信任感也反映在調查結果，僅有7.9%認為「法官」是國內較著重專業倫理且值得信任的職業，但認同「醫師」的比例則高達66.2%，且年齡愈輕或學歷愈高的受訪民眾，認為「醫師」是較著重專業倫理且值得信任職業的比例愈高，尤其20-34歲或具大專以上學歷民眾認同的比例皆超過七成（77.0%、73.4%）。

「國人的公民素養民意調查」的調查時間為10月29日至10月31日。有效樣本數為1,070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。
 

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