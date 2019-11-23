　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

牡丹社事件國際學術研討會　23、24日屏縣府舉行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為推動屏東縣牡丹社事件再造歷史場域計畫，屏東縣政府23、24日，於縣府南棟301會議室舉辦「南國與萬國的交會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府23、24日，於縣府南棟301會議室舉辦「南國與萬國的交會。圖：過去石門峽谷，現是進入牡丹鄉重要的一條道路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為推動屏東縣牡丹社事件再造歷史場域計畫，屏東縣政府於11月23、24日一連兩天，於縣府南棟301會議室舉辦「南國與萬國的交會：全球史視野下的羅妹號、牡丹社事件與十九世紀瑯嶠地方社會」國際學術研討會，是地方與學術互相搭起橋樑的重要一環。

▲為推動屏東縣牡丹社事件再造歷史場域計畫，屏東縣政府23、24日，於縣府南棟301會議室舉辦「南國與萬國的交會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲西鄉都督遺績紀念碑」與「征蕃役戰死病歿者忠魂碑」。

會議安排兩場專題演講、兩場座談會，以及四場論文發表會。專題演講部分，則分別由日本國際基督教大學教授、《Transforming Empire in Japan and East Asia: The Taiwan Expedition and the Birth of Japanese Imperialism》一書的作者Robert Eskildsen，以及牡丹社後裔、現任牡丹國小教師，以原住民觀點進行牡丹社研究的高加馨擔任。

座談會首場由台大醫師、長篇歷史小說《傀儡花》作者陳耀昌醫師分享其結合醫學專業以及歷史考據的研究心得。第二場綜合座談會則由Eskildsen教授以及琉球大學大浜郁子教授等多位老師，共同分享牡丹社事件的研究心得。四場論文發表，分別以「從萬國之眼觀牡丹社事件」、「從史料走出新觀點」、「走進地域體會族群互動」、「歷史的牡丹社事件之外」，共14位發表者都是國內外對於牡丹社事件、恆春半島研究有相當成果累積的學者專家，以及有志於鑽研此領域的青年學者。

配合該活動，現場展示牡丹社事件始末及其中重要人物等相關資料，與牡丹社事件「石門戰役」裡，被日軍砍去的四位牡丹社人的頭骨，輾轉成為英國愛丁堡大學解剖學博物館藏品的歷史過程，以及李仙得與卓杞篤訂定的「南岬之盟」等相關研究、考證成果。

ET快訊
女老闆面試3新人全奇葩！「反過來教訓我」態度差爆..原因刷新
師父「開天眼」玩殘女大生！為驅鬼獻身3個月懷孕..崩潰送療養
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

汰換高齡安全帽　台東義警新式3／4罩式安全帽帥氣上陣

地檢署前進阿里山原民部落　談查緝山老鼠及反賄選

棗園實行草生栽培　保水保肥益處多

牡丹社事件國際學術研討會　23、24日屏縣府舉行

飛來花蓮挖寶石！82歲日本阿公「沒錢買機票」一住36年…身世揭曉

老婦外出就醫迷途　暖警幫騎鐵馬護送平安返家！

尤榮智為台南曾文山區居民　爭取高鐵接駁車

桃園鐵路地下化平鎮車站北移　藍營議員：影響百年發展

台南退休鄰長范文清服務鄉里40年不間斷　榮獲選長青環保義工

2020桃園立委大選　「他」雖未參選卻影響藍綠席次關鍵

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

大客車旁急煞...婦人險遭捲車底　超危險！秒懂恐怖「內輪差」範圍

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

汰換高齡安全帽　台東義警新式3／4罩式安全帽帥氣上陣

地檢署前進阿里山原民部落　談查緝山老鼠及反賄選

棗園實行草生栽培　保水保肥益處多

牡丹社事件國際學術研討會　23、24日屏縣府舉行

飛來花蓮挖寶石！82歲日本阿公「沒錢買機票」一住36年…身世揭曉

老婦外出就醫迷途　暖警幫騎鐵馬護送平安返家！

尤榮智為台南曾文山區居民　爭取高鐵接駁車

桃園鐵路地下化平鎮車站北移　藍營議員：影響百年發展

台南退休鄰長范文清服務鄉里40年不間斷　榮獲選長青環保義工

2020桃園立委大選　「他」雖未參選卻影響藍綠席次關鍵

HBL／健康飲食+客製訓練菜單　泰山小將塑身有成

女大生遭灌瓦斯慘死！「冤魂夜夜來搖床」他崩潰認栽帶警挖屍下跪道歉

關穎童裝穿搭超上手　必備萬元羽絨背心暖兒女

冬盟／味全龍開幕戰韓職　川崎宗則扛3棒

汰換高齡安全帽　台東義警新式3／4罩式安全帽帥氣上陣

民進黨執政丟7個邦交國　韓國瑜諷：台灣缺的不只是7000億

中國網路詐騙集團被攻破「跳樓大逃亡」！馬來西亞警方逮捕近700人

CBA／陳盈駿罰球命中率百分百攻13分　廣州仍慘敗新疆

桃園車站25年套房320萬！　他想買來「月租8000元」　網勸別入手：投報率僅3%

離職就買機票飛中國！孟山都前雇員偷帶核心技術　美控8大間諜罪

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

地方熱門新聞

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

9歲童照顧罹癌阿公獲「孝悌楷模」

2020桃園立委大選　「他」影響藍綠席次

老婦迷途暖警護送平安返家！

尤榮智為山區居民爭取高鐵接駁車

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

張世賢問黃偉哲同性婚如何祝賀？

台南退休鄰長范文清榮獲選長青環保義工

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

桃園平鎮站北移　藍營議員砲轟

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

2019縣市幸福指數大調查台南第4

桃園仙草節登場　警方規劃交通疏導

更多熱門

相關新聞

5班藍皮火車　打造列車上的書店

5班藍皮火車　打造列車上的書店

屏東縣政府11月8日至11日舉辦「2019南國漫讀節」，以5班藍皮火車打造列車上的書店，邀請作家分享各自精彩的文學，打造屏東專屬的閱讀品牌。即日起「2019南國漫讀節」粉專開放報名。

從政13年薪資全數捐出　葉壽山義工從政

從政13年薪資全數捐出　葉壽山義工從政

韓國瑜屏東競總　前立委王進士掌主委

韓國瑜屏東競總　前立委王進士掌主委

鐵路號誌機故障險撞車！鐵道局認了

鐵路號誌機故障險撞車！鐵道局認了

史上詢問度最高！這6本旅遊手冊被瘋搶

史上詢問度最高！這6本旅遊手冊被瘋搶

關鍵字：

屏東縣牡丹社事件國際學術研討會

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

川普：若不是我香港14分就被殲滅

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

快訊／李艾薇奪《聲林2》總冠軍

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

百萬網紅「轉帳紀錄」自曝偷吃！「無套啪啪」女友閨蜜

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面