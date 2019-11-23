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終身免費看！Pornhub「超狂福利」...只要299 　優惠期曝光：高HD還沒廣告

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▲▼Pornhub優惠。（圖／翻攝自Pornhub）

▲Pornhub際出限時優惠。（圖／翻攝自Pornhub）

記者許凱彰／綜合外電

不少人趁著雙11特惠搶了一波，也有人準備在「黑色購物節」大展身手，就連男人界的影視產業霸主「Pornhub」也推出感恩節大促銷，打著定額「終身會員制」的方案吸引消費者，購買後將可以獨家觀看PornHub Premium影片，也可以「免除廣告」。

據了解，Pornhub企劃了《Pornhub LifePlan》的方案，只要在11/29-12/02限時花費299美金（台幣約9135元）購買PornHub Premium的終身會員，即可「終身」享受破10萬支PornHub獨家影片，不但可以享受高畫質的影音饗宴，還會免除全網站的廣告（包括片頭廣告、中插廣告）。

事實上，各大店家、電商本來在感恩節連假期間，就會在價格上做出優惠，刺激消費者的消費需求。整個Pornhub終身優惠期就剛好橫跨了Black Friday（黑色星期五）以及Cyber Monday（網路星期一），讓消費者可以用超優惠的價格取得終身會員。

▲▼2017 pornhub最辣AV女優Riley Reid。（圖／翻攝自Riley Reid推特）

▲用超優惠的價格就能享有終身會員。（圖／翻攝自Riley Reid推特）

平時若要購買Pornhub Premium一個月要花費9.99美金（台幣約305元），年費有優惠只需要花上95.88美金（約台幣2930元）就可以享有高品質享受。現在推出的「限時優惠」只要3年的花費就可以取得終身Premium的資格。

據悉，Pornhub往年都會際出「限時免費」觀看Premium的優惠，有時為期兩週，也有過一整個月的優惠期。若沒有要夠買「一輩子」的會員，消費者亦可以選擇年費制，在《Pornhub LifePlan》期間將會多贈送4個月，打了幾乎3折的優惠回饋給消費者。

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