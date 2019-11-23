為用戶習慣而生！Yahoo信箱APP再進化　全球產品管理總監分享改版秘辛

▲ Yahoo電子信箱APP改版。（圖／記者李瑞瑾攝，下同）

記者李瑞瑾／台北報導

Yahoo電子信箱APP於今年大改版，新加入了許多個人化管理功能，希望能幫助用戶更有效率整理收件夾，Yahoo電子信箱全球產品管理總監Shiv Shankar與媒體分享此次改版的動機，也透露了未來會再加入哪些新功能的計畫。

Shiv Shankar表示，YAHOO MAIL在全球有2億2700萬個用戶，根據團隊長期蒐集的數據發現，在用戶收件夾中有95%的郵件為「非個人的商業郵件」，像是電子報、收據、訂單等。根據用戶習慣與資料數據，新版APP將「旅遊」、「附件」、「收據」、「個人」等項目區分開來，不僅方便用戶管理信件，也更能快速找到郵件海中需要的內容。

▲ 新版APP將訂閱、收據、旅遊、個人等功能區分開來，也可自訂工具列排序。

此外，「訂閱」功能也相當實用，許多用戶長年累月已經訂閱了許多電子報，但不見得到現在都還需要用到，因此推出「一鍵取消訂閱」功能，也可以隨時在已取消訂閱的欄目中加回取消訂閱的電子報。此外，Shiv Shankar也透露，未來可能整合其他電子報的訂閱功能，讓用戶可以從APP中就能訂閱想看的內容。

▲ 已訂閱電子報都被整理在同一個地方，可以隨時取消或加回。

除了分類功能增加管理郵件便利性之外，Shiv Shankar指出，APP的介面安排也更符合用戶使用習慣。他們觀察到現代人的手機使用習慣，手機螢幕尺寸越來越大、機身越來越長，但仍有49%的用戶習慣用單手操作手機，因此可以接觸的的範圍有限。在設計介面的時候，將最常用到的收件夾功能，放在用戶單手就可以接觸到的範圍（左下方）。

▲ 綠色是用單手可接觸的範圍、黃色是勉強可碰到，紫色則已經很難碰到了。

▲ APP將最常用到的收件夾功能放在用戶單手就可以接觸到左下方。

但Shiv Shankar說，這款APP主打的就是「個人化」，其他自訂功能還有背景主題色、鈴聲通知等部分。背景主題色不僅能自訂色調，還支援深色模式設定；而在通知設定部分，可自訂選擇要收到哪些信件夾的通知，例如設定個人/非商業信件夾才要通知，就能減少95%郵件的干擾，另外就連提示鈴聲都能個人化。

▲ 背景主題除了有很多色調可以選，還可以開啟深色模式。

Shiv Shankar表示，Yahoo電子信箱也將持續深化用戶管理非個人信件的便利性，未來也會納入更細部的分類，像是旅遊欄位細分機票、行程、機票、未來發生的訂單收據等。

而究竟程式如何判別電子報/訂單/垃圾郵件的分類，Shiv Shankar指出，YAHOO有一群工程師團隊，再加上20年來的數據與經驗分析，他們以信件內容的特性作分類，例如商業信件裡面有比較多內容、圖片、影片等，藉此建立一些模型，系統就能透過模型特性分類判別郵件屬性。

在商務信件管理部分，Shiv Shankar透露，未來計畫用戶能透過信箱管理電子商務收據，也希望引入購物功能，可以直接在信箱中購物，還有能加入優惠或折扣券等內容。而針對附件分類的升級，目前附件區分為「檔案」、「圖片」、「影片」等，未來也計畫加入關鍵字搜尋，優化用戶使用體驗。

另一方面，針對從前YAHOO信箱用戶相當困擾的廣告置入版面，Shiv Shankar表示，目前原生廣告介面僅出現在信件夾最上方，可以大幅減少用戶視覺上的干擾。

此外，也有許多用戶因為從前YAHOO信箱會阻擋認證信函，在網站註冊相當不便，YAHOO信箱團隊表示，目前已大幅改善這種問題，認證信函都能正常寄送，如有遇到網站有建議不要使用YAHOO信箱註冊的相關提示，可以向YAHOO反應。