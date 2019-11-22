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【廣編】Dyson最新乾手機登「台」　快速、節能並配有HEPA高效濾網

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▲▼Dyson乾手機。（圖／dyson提供）

▲Dyson此款乾手機可10秒快速乾手。

圖、文／Dyson提供

Dyson AirbladeTM 9kJ乾手機正式於台灣上市，是Dyson全系列乾手機中，乾手速度最快、最節能的乾手機，配備HEPA高效濾網，捕獲高達99.95%如細菌般大小的顆粒物（小至0.3微米），以最乾淨的空氣在10秒內快速烘乾手，歷時三年研發設計，並經700個原型設計，經Dyson工程師團隊一再改良後得以問世。

Dyson AirbladeTM 9kJ乾手機設有兩種使用模式，900瓦的「強勁模式」適用於人流量高的 洗手間；「節能模式」下，產品的功率僅為650瓦，適用於人流量相對較低的洗手間。Dyson AirbladeTM 9kJ乾手機的外觀設計具流線感，不銹鋼機身堅固耐用，符合各種公共洗手間對乾手機的需求。

Dyson AirbladeTM 9kJ乾手機採用了許多Dyson的創新技術，Dyson第四代數位馬達體積小巧而強勁。每分鐘轉速高達75,000轉，每秒引進23升的空氣，人體工學設計緊貼雙手，在最短的時間內吹乾雙手。

全新的Dyson AirbladeTM 9kJ乾手機是Dyson史上最安靜的乾手機。優化的氣道路徑，獨特的70度刃口設計，配合由多孔結構吸音材料製成的降聲器和馬達下方的矽膠，可進一步有效降低噪音。

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