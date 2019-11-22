天道盟分子強牽重機抵債　A走車廂的140萬還想轉賣

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵7隊日前接獲民眾線報，有車行老闆積欠黑幫分子債務，對方竟強牽重機抵債，甚至連行李廂的140萬也拿走裝不知情，最後轉售重機車給別人，但因無法過戶遭對方拒絕，又要求購買人賠償相關損失。

警方調查，45歲的郭姓男子自稱天道盟分子，2019年6月間，因李姓車行老闆積欠其債務，竟率人包圍車行直接將店內的重機車牽走，且還將李放置重機車行李廂內的140萬新台幣拿走，事後還向李姓老闆裝傻表示不知情。

▲警方發現車行老闆積欠郭嫌債務，遭郭率人包圍車行，並強牽重機抵債。（圖／記者邱中岳翻攝）

而事後郭男等人向紀姓男子出售重車，但因無法過戶對方拒絕購買，甚至還要被害人掏錢賠償，警方於20日發動搜索逮人，並在雙北一帶逮捕郭嫌等7人到案。

▲警方上門搜索在其他幫眾家中搜出空氣長槍2支、空氣短槍1支等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

而警方還在其中1名嫌犯家中搜出空氣長槍2支、空氣短槍1支、擊發後之彈殼2發、大型鞭炮8顆、行動電話8支以及球棒1支等證物，訊後依《組織犯罪條例》、恐嚇取財、妨害自由、詐欺、竊盜等罪嫌送辦。

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