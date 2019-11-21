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離開聖地牙哥！兩棲突擊艦「美利堅號」已赴日部署...新家佐世保港

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▲美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網）

▲美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網，下同）

 記者邱茀濱／綜合報導

兩棲突擊艦美利堅號（USS America LHA-6）上週已悄悄離開聖地牙哥（San Diego），正前往她的新家日本佐世保港，展開部署任務。目前，美國海軍已證實此事，但並未透露珍珠港是否為中轉站。

據美國海軍研究所（USNI）20日報導，美國海軍先前宣布「美利堅號」離開聖地牙哥後，該船的監察員隨即在臉書上發7張離港照片，以及駐日美軍佐世保基地的感恩節活動，美海軍才證實該艦已經前往日本。

其實，美國海軍陸戰隊第3航空聯隊（3rd MAW）日前完成一個新的里程碑，他們展示了「美利堅號」在軍事行動中執行任務的能力，並表明未來兩棲突擊艦的機翼將有更多用途。「美利堅號」在東太平洋進行例行訓練時，將數十架具有超音速能力的F-35B閃電II戰鬥機成功搭載，表現出已有成為輕型航空母艦的能力。

▲美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網）

「美利堅號」被設計成兩棲準備小組的旗艦，會攜帶海軍陸戰隊遠征部隊進行戰鬥，其可乘載12架V-22魚鷹式傾斜旋翼機（Bell Boeing V-22 Osprey）和6架F-35B閃電II戰鬥機，不過從這次的訓練中可知，4萬5千噸的兩棲突擊艦在配置20架F-35B閃電II戰鬥機後，便能成為輕型航母，代表能夠從事更多戰鬥任務。

此外，「美利堅號」具有超越以往兩棲突擊艦的航空能力，舉凡擴大機庫甲板、重新調整並擴展航空維修設施、大量增加可用零件及設備、增加航空燃料容量。由此可知，「美利堅號」的戰鬥力和殺傷力都更為提升不少。

F-35B閃電II戰鬥機則是當今空中功能最完全、最敏捷、技術最先進的飛機，它是確保美國不受威脅的重要力量，其與「美利堅號」相互配合後，不管是對兩棲戰備小組，或是海上遠征部隊，想必都能做出更大的貢獻。

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