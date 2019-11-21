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陪蔡適應登記導致其他人吃味？　蔡英文：他在外交國防幫我很多！

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▲▼總統蔡英文陪基隆立委蔡適應登記參選。（圖／蔡英文競選連任辦公室）

▲總統蔡英文陪基隆立委蔡適應登記參選。（圖／蔡英文競選連任辦公室）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日陪同基隆立委蔡適應登記參選，這也是這次選戰，總統第一次陪同立委候選人登記。因此蔡英文也被問道，會不會讓黨內其他候選人吃味？她笑著說，蔡適應非常專業、熱情、愛國，擔任立委期間在外交國防委員會，任務與總統職權非常相關，合作十分密切，對於國艦國造、國防自主等計畫給予很多支持。

蔡英文表示，蔡適應年輕有幹勁，過去的立委任期與基隆市長林右昌一起努力，讓每一個來到基隆的人，都感受到基隆的改變。基隆正在脫胎換骨，我們希望蔡適應可以順利連任，和右昌市長繼續聯手打造基隆，成為台灣頭真正重要門戶。

蔡英文說，基層職業軍人出身的蔡適應，說是民進黨「軍系立委」並不為過，他不僅專業，也熱忱愛國，希望蔡適應能在立法院，替我們看住國家安全與整體利益這個重要環節。

蔡英文也指出，蔡適應在國會外交扮演的重要角色。他是台灣與歐洲議會友好協會會長、也是台灣與貝里斯友好協會會長，更陪同我出訪過。這樣的立委，表現非常傑出，希望蔡適應這次在台灣頭成功連任，基隆要贏，台灣要贏！

對於蔡英文陪蔡適應登記，會不會讓其他候選人吃味？蔡英文笑著說，很多立委登記也有黨內重量級人物陪同，台灣頭很重要，蔡適應在國防外交委員會幫忙很多，所以一定要替他加油。

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