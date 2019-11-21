做兩份工養遲緩兒　69歲婦「撞教練害命危」不敢再開車哭：怎發生在我身上

▲曾婦講到激動處落淚。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名69歲曾姓老婦開計程車撞上前保齡球國手林俊賢，撞斷對方左小腿導致截肢命危，她交保時哭著道歉，強調是煞車失靈。她事後懊悔大哭承諾會負責，還說以後再也不敢開計程車，自己一生好像沒有害過人，「怎麼現在這個事情發生在我身上？」她過去曾是幼教老師，後來開計程車近20年，由於丈夫早逝，她身兼兩職養遲緩兒。

50歲的林俊賢5年前轉戰到吉林國小擔任社團的游泳教練，18日下午5時許，下班在校門口牽車準備返家，遭曾婦所開的小黃撞上，當場沒有呼吸心跳，送醫仍未脫離險境。

曾婦聲稱，為扶養智能障礙的兒子，所以還在開計程車賺錢，當時行經吉林國小附近發現車子有問題，選擇撞向路旁機車減速，「我真的煞不住。」檢察官訊後依過失傷害罪，諭令曾10萬元交保，並責付給親人。林妻去年被診斷罹患癌症，在得知肇事者以10萬元交保，情緒激動泣訴「怎麼可以這樣！」

▲▼曾婦撞上教練和14輛機車，計程車擋風玻璃碎裂。（圖／東森新聞）

▼曾婦移送北檢時哭喊對不起。（圖／記者孫于珊攝）



「看到他那個臉，我就我就...不知道怎麼辦，我怎麼今天會做這種事情？」曾婦20日接受《東森新聞》懊悔痛哭表示，「我一生到現在已經70歲了，我好像沒有害過人，怎麼現在這個事情發生在我身上？」

曾婦案發後和警方多次強調是煞車失靈，她也首度在鏡頭前解釋，14日車輛剛維修，但好像煞不住，當然選擇以最少的代價撞摩托車，當下有看到教練，「可是我距離差不多2、3、4部車的遠，我再踩煞車又衝，衝到那個前面去了，就碰到那個人。」

當下曾婦車上載的4名乘客嚇得逃離，她現在除要面對被撞命危的教練，還有14輛機車毀損的維修費，她承諾都會負責。她說，等教練家屬比較氣消一點，有透過警察問家屬和解的意思。

曾婦表示，過去曾是幼教老師，後來開計程車近20年，身兼兩職，由於丈夫早逝，為了幫發展遲緩的兒子接觸人群，因此周末擺攤。她充滿懊悔說自己睡不好，以後不敢再開計程車。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼林俊賢（左）5年前從國手退役後轉戰游泳教練，18日在校門口遭小黃撞上昏迷。（圖／翻攝林俊賢臉書）

▼林妻得知丈夫遭撞昏迷送醫，到醫院時當場癱軟痛哭。（圖／翻攝畫面）