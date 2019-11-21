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國道休息站休旅車內孕婦等不及　2救護員接生初體驗「羊水噴滿身」

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▲台南市關廟消防分隊救護員郭建麟及劉孟修，合力平安讓急產孕婦順生產下一女，母女均安，令人嘉許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市關廟消防分隊救護員郭建麟及劉孟修，合力平安讓急產孕婦順生產下一女，母女均安，令人嘉許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

119消防隊救護員對於緊急救護的疑難雜症裡，舉凡急症送醫、車禍救護、甚至到院前心跳停止的處置每個救護員都可以得心應手，但唯獨孕婦急產，對於大部分是男性救護員，著實是一項挑戰。

11月20日下午3時30分許，台南市消防局關廟消防分隊，接獲關廟服務區（南下休息站）報稱孕婦急產案件，關廟分隊立即派遣救護員郭建麟及劉孟修前往，在救護車前往現場途中，郭劉二人心裡認為跟以往一樣，應該只是開始腹痛，還來的及到醫院生產，豈料到達前2分鐘，無線電疾呼指稱：孕婦懷孕39週，第2胎，陣痛加速，且羊水已破裂，要救護人員準備。

郭劉2人心想從來沒有遇過接生，有辦法面臨挑戰嗎？救護人員到達後，羅姓孕婦正躺在自家休旅車後座，經初部檢查後，發現胎兒頭已露出，無法將孕婦移到救護車上再接生，二人立即回想課堂上教官所教導的流程，在休旅車上展開人生第1次的急產接生。

▲台南市關廟消防分隊救護員郭建麟及劉孟修，合力平安讓急產孕婦順生產下一女，母女均安，令人嘉許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於在休息站的停車場，人潮眾多，救護人員請家屬幫忙管制閒雜人勿好奇靠近觀看，在準備好無菌產包後，請孕婦使用嘴巴呼吸並開始腹部用力。原以為跟課堂上的模擬一樣，胎兒會慢慢的產出，豈料跟所學完全不同，一道羊水如噴泉噴出，胎兒立即滑出產道，並伴隨著嬰兒的哭聲，以及家屬雀躍的歡呼：「妹妹生出來了！」，郭員2人也顧不得被羊水噴濺的全身，開始幫胎兒清理口鼻、擦拭身體、夾上臍帶夾、包覆毛毯、急送醫院等程序，整個過程如同電影，不到10分鐘，終順利讓女嬰平安誕生，母女均安的任務。

消防局指出，現今社會因少子化影響，大多數人會在預產期前就到醫院待產，消防隊遇到孕婦急產的案例不多，在車上進行接生的狀況更是難得。這是2名救護人員的第1次處置，過程相當緊張，完全沒有經驗的2人，只能憑藉著所學的記憶，完成了人生第1次接生的挑戰，殊是難得，值得肯定嘉許。

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