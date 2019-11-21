南華建景系樹攀體驗歡慶20周年　登高望遠學習尊重大自然

▲南華大學建景系20周年，以加冠攀樹體驗做為慶祝活動。（圖／南華大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南華大學建築與景觀學系歡慶創系20週年舉辦系列活動，有植栽設計造園成果展，更舉行「攀樹體驗成年禮」，以爬一尺、高一寸象徵該系如大樹般日益茁壯，也讓學生在攀樹的過程中學會尊重環境、敬畏自然，更讓建築專業的同學在開始學習設計的初期，就能夠了解自然與設計是密不可分的。

近年來，「樹藝學」在國內外相關領域逐漸受到重視，國內大專院校的相關系所亦逐漸將其納入主要課程中。而在樹藝學中，攀樹一直都是該領域中最具挑戰的一項專業活動。南華大學通識教育中心以及建築與景觀學系為了讓學生更親近樹木，進而體驗自然、尊敬環境，特別邀請獲得美國ISA認證攀樹師認證的廖偉健攀樹師及其團隊，到校指導學生進行攀樹體驗，並提供專業設備與相關訓練，藉以培育為推動永續校園的重要種子。

▲南華大學建景系20周年，以加冠攀樹體驗慶成年，攀樹師說明安全操作方式。（圖／南華大學提供）

南華大學校長林聰明表示，學校極為重視生命教育與環境教育，今年適逢建築與景觀學系成立20周年，該系致力於開拓新的環境教育視野，以建築專業的訓練為主，並深化景觀規劃與環境設計的技能，是一個跨領域、多元學習的一個學系。近年因應社會需求、走向關注地方文化與城鄉社區議題，並與全球永續發展環境議題的潮流結合，重視與環境、生態、自然等的關係。

▲學生體驗樹攀感覺很驚奇。（圖／南華大學提供）

此次與通識教育中心聯合舉辦攀樹活動不僅只是一個能親近大自然的機會，更是具有挑戰性的休閒運動，也是很好的環境教育體驗。林校長指出，校園腹地廣大，擁有大片桉樹林及許多育成中的樹林，且自然生態資源豐富，故有「森林大學」之美名，更積極打造為優質的環境教育場域。

南華大學建築與景觀學系助理教授，同時也是ISA認證樹藝師的方芷君老師表示，因國內少子化，學生長時間受到家庭的過度保護，對於過去五、六年級生兒時記憶的爬樹經驗已不復存在，對於環境保護與親近自然的態度，更是無法比擬，在通識教育中心大學社會責任實踐計畫經費挹注下，特別邀請經專業認證的攀樹師蒞校指導，讓全校有意願的學生共140餘名，實際參與體驗。

方芷君指出，在攀樹的過程之中，不僅要掌握如何推動繩結幫助上升下降的技巧，還要配合身體律動模式，更要克服對於高度的恐懼。但是當攀上枝椏之後就能從不同的角度觀察樹木及環境，許多學生都覺得這是一個很特別的體驗，未來若有機會還想練習更多攀樹的技巧，並未來將對大自然多了一分敬畏之心，更是南華大學長年推動永續校園的重要種子。

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