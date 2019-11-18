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輔大女學生遭灌瓦斯慘死！她為挽回舊愛找法師慘當小四　嗆揭不倫成白骨

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▲陳姓女大生多才多藝，還曾參加日語歌唱比賽。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

2013年4月，就讀輔大的陳姓女學生多日未到校上課，學校通知家屬，家屬也連絡不上陳女，於是轉向轄區新北市警局新莊分局報案，警方根據通聯記錄，只得知陳女最後發訊地點是嘉義太保的高鐵站，後來警方找到她時，已是一堆白骨。

在輔大就讀的陳姓女大生由於父母早亡，在情感上極為依賴，為了挽回前男友，她沉迷宗教力量，沒想到不幸遇上渣男黃文進，最後因此斷送年輕的生命。

偵辦本案的刑警張弘學表示，警方接獲報案後清查，發現陳女在2010年間與男友分手，她因深信宗教力量可以挽回感情，在同年11月前往自稱「李天人」的李姓法師處求助。李姓法師依陳女要求畫符唸咒施法，但幾場法事過後，仍不見舊愛回頭，陳女對李男提出質疑，李男則推說法事要靈驗，還需有前男友住址，便介紹在台中開徵信社的男子黃文進給她，表示黃男有辦法查到陳女前男友的住址。

陳女為挽回舊愛，先找到自稱「李天人」（圖）的法師幫她作法，進而認識從事徵信業的黃文進。（東森新聞提供）

▲陳女為挽回舊愛，先找到自稱「李天人」（圖）的法師幫她作法，進而認識從事徵信業的黃文進。（東森新聞提供）

隔年，陳女到台中找黃文進並說明來意，黃男先假意幫她查男友住址，而黃文進在得知其來意和迷信的性格後，竟誆騙她說：「其實我也會通靈、畫符作法！」陳女信以為真，便和黃男相約施法。

黃文進第一次為陳女施法，便將她帶至台中一間摩鐵，先把俗稱迷姦藥的FM2摻入「淨符水」給陳女喝，然後要她到浴室「淨身」，待藥效發作後，再把全身赤裸的陳女抱到床上，剪取她的毛髮和指甲，並用紅墨水在陳女身上畫符，黃男還全程偷拍錄影，除自己觀賞外，也打算日後出事時，拿來作為要脅陳女之用。

徵信業者黃文進將陳女帶至摩鐵「淨身」，並趁機將她迷昏，之後在陳女身上畫符，還錄下整個過程。（圖為示意畫面）

▲徵信業者黃文進將陳女帶至摩鐵「淨身」，並趁機將她迷昏，之後在陳女身上畫符，還錄下整個過程。（圖為示意畫面）

巧合的是，一週後陳女的前男友竟主動與陳女連繫，讓陳女對黃男的道行、法術深信不疑。但也讓她一步步走進黃文進所設的騙財編色棋局中。

張弘學向記者表示，陳女的前男友最後並沒有回心轉意，但在黃文進的溫柔攻勢下，陳女卻成了黃男的小四。但因交往期間陳女過於緊迫盯人，黃文進受不了，因此在2013年2月，以回歸家庭為由提出分手，陳女不甘人財兩失，威脅要向黃妻自爆2人的不倫戀情，黃男為擺脫陳女糾纏，遂起殺機。

【夜夜鬼搖床4】神棍殺人手法超特別　連老刑警都沒看過

▲黃文進以瓦斯強灌陳女口鼻，導致她腦部缺氧死亡，殺人手法相當奇特。（圖為示意畫面）

凶嫌黃文進在租屋處殺害女大生方手法極特別，他沒有採用一般命案常見的殺人方式，而是用瓦斯罐加裝噴嘴朝陳女口鼻噴灌，最後造成陳女腦部缺氧死亡，連偵辦刑案多年的資深刑警張弘學也是第一次聽聞，由此可見黃嫌心思極為細密且狡猾。

張弘學回憶表示，黃男犯案前2天先在外面租屋，昏迷的陳女被送來時，他為了怕藥效已過，還先把她載至別處灌安眠藥，才載回租屋處。進屋後，他拿出事先加裝噴嘴的瓦斯罐，朝陳女口鼻噴灌十多分鐘，造成陳女腦部缺氧死亡。

【夜夜鬼搖床4】神棍殺人手法超特別　連老刑警都沒看過

▲當年偵辦本案的刑警李弘學表示，陳女父母早逝，因此對情感對象相當依賴且執著。

但檢警根據陳女通聯記錄查訪黃文進時，他表現得極為冷靜，只承認接過陳女委託，2人只是客戶關係，由於沒有任何事證指向黃男犯案，全案一度陷入膠著。

警方經數月查訪、過濾相關資料，發現施男和黃文進曾有業務合作，但陳女失蹤後2人卻毫無連絡，遂找上施男詢問。當時警方原本並未抱持任何希望，不料在偵訊過程中，施男竟主動說出曾受黃男委託，至嘉義高鐵站接一名女生的往事。

【夜夜鬼搖床4】神棍殺人手法超特別　連老刑警都沒看過

▲黃文進（左）一開始雖否認犯案，但最後仍難逃法律制裁。（東森新聞提供）

張弘學說，施男的供述讓檢警如獲至寶，立即聲請搜索票前往黃男住處搜索，黃男雖聲稱不知陳女下落，但警方意外在其浴室天花板搜出一把手槍和毒品，另也在他的電腦裡發現其他女子被偷拍的畫符裸照和證件照，檢方於是先依槍毒等罪嫌將黃男收押，打算事後再以借提的方式釐清案情。

或許冥冥中自有定數，在黃文進家裡搜出的槍枝毒品，是黃犯案時沒預料到的部分，這反而成為檢警將黃逮捕聲押的證據，進而破案，最終黃男遭判無期徒刑定讞。

而黃文進會坦承犯案，並帶檢警找人，除因檢警偵辦步步進逼，讓他快招架不住外，黃男更表示在看守所內，陳女的冤魂每天晚上都會來「搖床」，搞得他無法安穩入睡，直到吐實後，才卸下長期壓在心中的大石。


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