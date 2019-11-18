鄰居供酒混入「95％工業酒精」　新人辦婚禮…親友中毒5死14傷

▲鄰居供酒混入95％工業酒精，新人婚禮「親友中毒」5死14傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

開心請親友舉辦喜宴，不料因此鬧出人命！大陸雲南西雙版納7日有一位岩姓村長幫兒子舉辦婚宴，但宴會後卻陸續有人出現酒精中毒，造成5人死亡、14人中毒送醫的悲劇。警方介入調查後發現，原來是鄰居在提供宴會用酒時，在酒內混入了95度工業酒精，目前已經將涉案人逮捕，將繼續追查其犯案動機。

綜合陸媒報導，事件發生在西雙版納州某一處村莊，岩姓村長7日在替兒子舉辦婚宴時，使用鄰居村民提供的自烤酒，讓大家在婚宴上喝個盡興。但部份親友在喝下自製烤酒後，就陸續出現了嘔吐、視力模糊等症狀，短短3天內就有5人死亡、14人送醫住院，岩姓村長事後也立刻報請警方調查。

▲涉案人在把自製酒賣給村長前，混入了高達95％的工業酒精。（示意圖／達志影像）

警方將宴會剩下的烤酒送鑑定後，發現酒中的甲醇含量嚴重超標，因此立刻逮捕了提供酒的鄰居村民，對方供稱是透過網路購買95度工業酒精，加入自製的烤酒調和後，才拿給岩姓村長在宴會使用。警方懷疑，涉案人可能是挾怨報復、故意下毒，但具體的動機仍待調查。

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