福井縣驚傳3屍民宅命案！7旬婦送醫意識清楚　日警追查中

▲ 事發地點位在JR敦賀站以南約4公里處的2層樓民宅內。（圖／翻攝自google maps）

記者詹雅婷／綜合報導

日本福井縣敦賀市道口一處民宅17日上午8時左右，3名成年男女被發現陳屍屋內，警方獲報後展開調查，將進一步確認死者身分與死因。事發地點位在JR敦賀站以南約4公里處的2層樓民宅，警方已先與親屬、目擊者進行談話，了解案情。

日媒福井新聞引述當地居民的消息指出，3名死者分別是90多歲夫妻檔以及70多歲的男性，另有一名70多歲的婦女也同住該處民宅，相關人員已把她送醫，外傳意識清楚。