北京對香港恐採取「更激烈」手段　華郵：美國須做好準備

香港情勢引發國際社會關注,美國《華盛頓郵報》16日刊登評論,詳述港警與學生在大學校園內爆發的激烈衝突,雙方以催淚瓦斯、燃燒彈、磚塊等武器相互攻防,就連當地醫院出現也越來越多傷勢嚴重的患者。《華盛頓郵報》指出,香港政府必須對現今局面負責,且不排除北京會採取更激烈手段,那麼美國和其他盟國就必須做好回應準備。

華郵16日刊登一則題為「香港正在瓦解邊緣」(Hong Kong is on the brink of breakdown)的評論文章,文中詳述近日在香港中文大學內爆發的激烈衝突,警方以警棍、催淚彈與盾牌阻擋示威者,而示威者也以自製燃燒彈回擊,中大學生甚至拆掉校園看板作為路障,並以磚頭蓋牆,社團學生也用弓箭作為武器。

文章指出,這起持續數個月的抗爭活動,原本的訴求只有「撤回逃犯條例」,但在港府強硬的態度,以及特首林鄭月娥拒絕回應的狀況下,民眾不滿的情緒逐漸累積,才會演變成「五大訴求,缺一不可」的局面。原本採取和平示威的做法,也在港警不斷向民眾投擲催淚瓦斯、橡膠子彈、水柱的行為下,讓示威者不得不以暴力回應,來保護自身安全。

華郵認為,這場抗爭是否能平安落幕,決定權完全掌握在北京手上,港府也必須要求港警克制。情勢演變至此,也不排除北京會採取更激烈手段,那麼美國和其他民主國家就必須做好回應準備。

