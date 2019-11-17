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牛奶湯浴、日式客房　陽明山高規質感溫泉飯店

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文／時尚家居、時尚漫旅

（圖／陽明山中國麗緻大飯店）

陽明山有如台北的後花園，隨著歲月流轉，展現著四季動人的景致，為台北人休閒度假的首選！陽明山中國麗緻大飯店位於陽明山國家公園境內，是境內唯一的國際級觀光旅館，飯店依山而建，造型簡潔典雅，國家公園的豐富遊憩資源近在咫尺，在群山環繞、渾然天成的自然美景中，絕對可以輕鬆愜意地來一趟頂級的溫泉之旅！

（圖／陽明山中國麗緻大飯店）

牛奶湯泉質、精緻日式禪意 打造陽明山高規質感溫泉飯店

陽明山中國麗緻大飯店得天獨厚的擁有源自中山樓泉脈最優質的白磺溫泉，泉質色澤乳白，散發著淡淡的硫磺味，有牛奶湯的美稱，是許多追求美肌泡湯客的最愛。還有許多遊客喜愛倘佯在飯店戶外游泳池享受一池純淨碧藍，這兒的池水汲取陽明山最天然的山泉水，而且將泳池的水溫保持恆溫24~30度，提供住宿旅客免費使用，讓您盡情享受輕鬆舒暢的休閒時光。

（圖／陽明山中國麗緻大飯店）

雖然規模不算大，但陽明山中國麗緻大飯店走精緻路線以質感取勝，各項休閒設施十分完備，除了有47間充滿日式禪風的溫泉客房及一般客房、兩座大眾裸湯池造型有「方」有「圓」，兩座池子日日清潔，並隔日交換男、女使用、另有健身房、娛樂室等設施一應俱全。更提供專業會議及婚宴規劃，滿足您各方面的需求。

（圖／陽明山中國麗緻大飯店）

品嘗脆皮雞鮮魚 擁覽紗帽山綠意

餐飲方面，特地聘請來自香港的名廚，結合陽明山的特色食材，設計一系列的精緻的新中式料理，其中經典功夫菜港式脆皮雞，選用優質的土雞，經過主廚繁複的處理程序，金黃油亮的脆皮雞上桌，雞皮的脆，和鮮嫩多汁的肉質在在令人難忘。還有清蒸鱸魚也是這兒的招牌，以山泉水養殖的鱸魚現點現撈現做，當火侯清蒸到魚肉黏骨八分熟，就可吃到鱸魚最極致的鮮甜滋味。

（圖／陽明山中國麗緻大飯店）

餐廳用餐區以大片觀景窗面向紗帽山，客人一面用餐一面欣賞滿山綠意，陽明山的晴雨霧嵐如詩如畫，春夏秋冬四季美景不停流轉，美好生活的體驗盡在陽明山中國麗緻大飯店！陽明山中國麗緻大飯店熱情的邀請您：身處都市繁忙緊湊的生活當中，別忘了為自己留下空閒小小善待自己一下，就近抽空來到陽明山，沉澱心靈，呼吸自然山林之芬多精及沐浴自然山泉與白磺溫泉，在鬧中取靜的環境中，適當的紓解您身心的壓力，儲備再出發的能量！

資料提供｜陽明山中國麗緻大飯店　整理撰文｜周蘭君

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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