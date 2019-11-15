怕被媽媽同居人罵...9歲男童在外遊蕩　清潔工好心收留請吃飯竟被告誘拐

▲清潔工好意收留，也要男童傳訊跟母親報備，殊不知還是被告誘拐。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名9歲男童經常沒飯吃，他不喜歡現在的居住環境，也討厭補習，常常放學後就在外遊蕩，晚回家又被媽媽的男友責罵，生活如此掙扎，某日他乾脆不回家，躲在外頭被社區張姓清潔工發現，張男好心收留，還說，「你隨時都可以來我家玩，但要記得跟媽媽報備唷」沒想到男童母親知情後仍火大提告。

據了解，張男打掃時看到男童遊蕩又肚子餓，因此帶著他去吃飯，後來兩人開始聊天，還互相加LINE，漸漸地成為忘年之交，男童經常到他家看電視、玩手機，如果要過夜，就會傳LINE跟媽媽報備，但報備次數增加，男童母親覺得兒子可能是被洗腦並遭誘拐，不讓張男有解釋的機會，堅決提告。

男童表示，他常去找張男玩，不回家是因為怕被媽媽的男友責罵，而張男也有要求，如果要過夜就得傳訊跟媽媽報備，並強調隨時都可以離開，並沒有被強迫留下。

檢方分析，男童是自行離家，並非被誘拐，而張男也從沒阻止男童聯絡母親，因此認定張男罪嫌不足不起訴。

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