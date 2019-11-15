屏東三代同堂4死火警「鐵窗全封」阻逃生　週末要幫老父親慶生…剩2小姊妹倖存

▲屏東內埔民宅火警，一家7口4死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

屏東內埔李宅周四（14日）清晨發生火警慘劇，一家7口三代同堂就有4人死於大火，只剩一對14歲和9歲的姊妹倖存。警方初判起火點在透天厝1樓，一路沿樓梯向上延燒至3樓，而全部鎖上鐵窗的窗門和沒設逃生安全門，成了阻礙逃命的關鍵，也增加消防人員救援難度。

警消於14日清晨獲報後趕抵現場，破壞鐵窗從3樓入火場搶救，但找到人時，46歲李姓屋主、78歲李男父親、72歲李男母親和10歲的二女兒都已葬身火海，僅救出14歲長女和9歲小女兒。兩人受到輕微嗆聲，被送往醫院治療後已無大礙，李男妻子事發當天則因為回娘家而逃過一劫。





▲透天厝所有窗戶和陽台都被加裝鐵窗，消防人員必須進行破壞搶救。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據《自由時報》報導，當天清晨過5點，李宅傳出爆炸聲，隨即冒出濃煙，讀國二的長女帶著就讀小三的妹妹逃往3樓。警消到場後，聽見姊妹在3樓後陽台呼救，要兩人到後窗，隨即破窗進入救人。

消防隊員進入後，分別在1樓樓梯間發現李老父親，2樓浴室的李男母親，以及4樓神明廳的李男和二女兒。警消指出，李宅透天厝共14扇對外窗，2、3樓還有陽台，但全都因多年前家中遭小偷而加裝鐵窗，如今卻成了致命阻礙。

▲火勢嚴重，僅就讀國中的大女兒和國小三年級的么女倖存，受到輕微嗆傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

親友指出，李家是書香世家，老父親曾在屏東潮中高中任教，家中堆滿各式書籍，李姓屋主則是家中三兒子，在中山醫學大學畢業後擔任物理治療師，生前疼愛3個女兒且孝順父母，和老婆共同經營「復健中心」。家族每週都會聚會，一家人原本週末要為李父慶生，卻發生憾事。

《ETtoday新聞雲》記者報導，罹難的10歲二女兒全身90%四度灼傷，到院前已無生命跡象；東寧國小校長描述就讀該校的二女兒乖巧又有禮貌，不久前的考試更拿下第一名，如今還未頒出的獎狀再也沒人領。