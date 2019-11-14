考試第一、朗讀競賽摘冠！屏東4死火警　10歲女童「90%燒傷」葬身火窟

▲屏東內埔民宅火警4死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣內埔鄉福寧路14日清晨傳出4死火警慘劇，三代同堂的李家住宅竄出火光，導致一家6口中有4人葬身火窟，僅剩14歲、9歲的一對姊妹花嗆傷倖存，但目前2人皆在加護病房中觀察。李家長女的國中導師獲悉噩耗後相當難過，表示孩子在學校是數學小老師，做事認真又盡責，沒想到一場火警竟會燒碎原本幸福的家庭，現在還不敢讓班上同學知道這噩耗。

據悉，警消清晨獲報後趕抵現場灌救，並破壞3樓鐵窗搶入火場內救人，無奈李姓屋主（46歲）、李男父親（78歲）、李男母親（72歲）、以及10歲的二女兒均葬身火窟；14歲的長女、以及9歲的么女則是輕微嗆傷，事後被送往醫院治療，而李男的妻子事發當下回娘家，因此躲過一劫。

罹難的10歲女童全身90%四度灼傷，到院前就已無生命徵象；其就讀的東寧國小校長難過地表示，李姓女童相當乖巧有禮貌，這次考試還拿下全班第一名，同時校內語言朗讀競賽也是第一名，怎麼料得到獎狀還來不及頒發，竟然就傳出噩耗。

而幸運獲救的李家長女目前就讀國中二年級，班導師表示，孩子平常在學校擔任數學小老師，性格樂觀又大方，且做事也很認真盡責，平時熱愛舞蹈，還參加學校女排球隊，對於校內活動參與相當積極，在班上人緣也很好，如今一場大火奪走家人生命，班導師到目前都還不敢告訴同學噩耗，後續將交由輔導老師介入。

據悉，經初步研判起火位置很有可能在該棟透天厝1樓，家人也表示，日前1樓才剛裝上新電視，是否與起火原因有關？警消目前仍需深入調查釐清。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼警消事後深入火場內採證。（圖／記者吳奕靖翻攝）