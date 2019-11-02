傳竹聯幫60周年席開8百桌喊卡　預計先辦「么哥70歲壽宴」

▲外傳竹聯幫11月舉辦60周年慶與幫主黃少岑壽宴，據悉「8百桌並非么哥意願」。（圖／台北市電腦公會提供）

記者邱中岳／台北報導

警方近期接獲情資，竹聯幫以「慶祝成立60周年」、「幫主黃少岑70歲壽宴」為由，於11月份在南港展覽館席開8百桌，並採取每桌1萬5千元認桌方式舉辦，但知情人士透露，「么哥近期鮮少出席活動」。

警方指出，竹聯幫慶祝成立60周年，但警方出面約制後預計會取消，改以幫主黃少岑（么哥）的70歲壽宴舉辦，且舉辦地點可能選在中山北路沿線的知名大飯店內，估計規模為百桌左右。

警方接獲情資，原本竹聯幫慶祝成立60周年，且將在11月20日於南港展覽館席開8百桌，且每桌以1萬5千元認領，依照每個堂口認領桌數方式舉辦，而警方詢問後確實11月20日已經有人預訂該場地。

警方對此則表示，如果確定將如期舉辦60周年慶，當天也會有許多各地幫派大老、角頭與會，也將請轄區分局約制、告誡，並加強臨檢查察轄內幫派經營或聚集的場所。

據了解，北市警局目前註記幫派組合約108個，其中竹聯幫以及所屬的堂口約42個，而旗下堂口所經營、聚集場所有238處，如發現有以幫派名義動員之情事，也將加強查緝。

據悉，么哥近年都在調養身體，已經鮮少出席活動，最多僅是參加以前軍校同學聚會，有知情人士透露，當初僅係想幫么哥舉辦壽宴，對於「舉辦8百桌」並非么哥意願。

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