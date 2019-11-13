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Uber Eats被爆取消免運！改推「優饗方案」月繳120元　網：餐點變貴了

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eats被爆將不再採免運方案，要改用月繳120元的優饗方案，有網友發現餐廳餐點變貴了。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

外送平台Uber Eats被用戶爆料將不再採免運方案，改推「優饗方案」，會員以月繳120元方式抵運費；引起不少網友在ptt討論，有眼尖的網友發現餐廳餐點變貴，從269元變339元，也有網友認為要找人合訂比較划算，實際在Uber Eats網站上有找到用戶詢問此方案，官網回應有，但限制地區實施。Uber Eats公司表示此項方案不會取代免運，也有限制區域，用戶有收到通知的可以自行選擇要不要使用。

▲▼ ETtoday資料照。（圖／ETtoday資料照）

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▲優饗方案，指用戶月付120元，即可享有該地區的優惠。（圖／網友提供）

根據Uber Eats官網表示，目前此方案僅開放部份地區及特定用戶訂閱使用。月付120元的部分地區獨享該優惠，且訂閱該地區的所有餐廳，只要每筆訂單金額滿199元（不含外送費），即可享受免運費之優惠。

除此之外，該專案還加碼，若訂閱的用戶在2020年1月31日前，於訂閱優惠地區訂單金額滿199元（不含外送費用），每筆再享85折優惠。不過，此方案無法訂多個地區，因此訂閱前需多家確認。官網強調，一旦完成訂閱，將無法於訂閱到期日前更換地區，若想更換，需先取消自動續約功能，並於到期日後再透過App訂閱。

此方案也引起網友討論，認為是常客方案，以訂購頻率來說相當划算；有人表示，吃之前應先了解店家的基本店內價；也有人認為這方案超划算，只是要找人平分，更有人發現餐廳餐點變貴，從269元變339元。

Uber Eats表示，此方案是為了讓消費者有更多選擇，以更便利、更輕鬆，且以更經濟實惠的方式隨時隨地享受美食。雖然目前僅在部分地區及部分用戶先行推出，但之後會再密切關注市場反應。消費者加入Uber Eats優饗方案後，仍可使用 Uber Eats 不定期推出的行銷活動優惠。

10月份有新北市議員葉元之爆料，外送平台與店家抽成約3成，有些還高達3成8。新北市長侯友宜表示，將由經發局協助餐廳組成協會，增加與平台談判籌碼。而對於Uber Eats 的新方案，也有網友聯想到財政部先前提到，今年年底前到明年初這段期間有7大電商將會開發票，這其中包括了Uber Eats。

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