「我喝了4杯威士忌」　作詞人梁鴻斌二度酒駕被抓畫面曝

▲大安警瑞安所副所長施傑薰說明作詞人梁鴻斌酒駕遭查獲經過。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾幫知名歌手孫燕姿唱紅名曲《綠光》填詞的華語流行歌曲作詞人梁鴻斌，今年10月參加友人餐敘後居然自己開車回家，結果在台北市建國南路上匝道前遭進行酒測攔檢的大安警方攔下，梁鴻斌經警方呼氣酒測酒測值高達0.76mg，遭警方依涉嫌公共危險罪嫌移送台北地檢署，12日遭檢察官提起公訴。

▲作詞人梁鴻斌酒駕遭警查獲過程全被警方密錄器蒐證錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：2019年10月17日凌晨警方在建國南路仁愛路口攔檢，當時梁鴻斌正準備開車返回桃園住處，但警方發現他渾身酒氣，經酒測後發現酒測值高達0.76，警詢問：「你有喝酒喔、不然幹嘛停在這邊？」梁滿臉酒氣坦承「有喝一點」，由於當時梁在站馬路車道上，警方為了安全起見，立刻把他請到路旁人行道上進行酒測。

梁被帶回警局時坦承與友人應酬喝酒，「我喝了4杯威士忌」，警方調查發現，他也曾有酒駕記錄。大安警方早在今年1月24日就曾在轄區忠孝東路、建國南路口攔查他酒駕上路，當時也遭警方依公共危險罪送辦，看來他並未因此得到教訓，也因此遭檢察官提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【其他新聞】

►超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷 被害女不爽怒PO網

►文山區魔神仔出沒？1個月3起長者走失 都在木柵偏僻土地公廟被發現

►非法外籍移工在台有上千人聚落？ 移民署澄清絕無此事歡迎檢舉

►錢櫃KTV個資外洩！ 詐騙電話「1周35件」遭列高風險平台

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！