李俊俋確定未進不分區安全名單：仍心繫嘉義！做好啦啦隊角色

▲民進黨立委李俊俋確定未進入不分區安全名單。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委名單卡關，13日中執會決議休息至14日11時30分再戰。對此，民進黨立委李俊俋透過臉書表示，自己並未進入安全名單，但他向嘉義鄉親承諾，會心繫嘉義繼續前行。

李俊俋表示，很多人會問，為什麼不能列入不分區安全名單。他坦言，這個答案並不是他能回答的，「是戰力不夠強？還是理念不夠清楚？抑或論述能力不足？對黨貢獻不足？還是另有原因？其實那都不重要，也不必幫我找理由。」

李俊俋說，就像當初黨內初選落敗，很多人都討論一個被公督盟評鑑「優秀」達14次的優秀立委（近八年的時間），歷經幹事長、書記長的黨團歷練，在嘉義經營近20年，為什麼面對民進黨的黨內初選會落敗，很多人紛紛替他找答案，說他沒有勤跑基層、說選民服務不好、沒有跑行程，說沒看到他的人，「這些都不是真正的理由，也都不是答案，只是說辭而已，日子久了，答案就會慢慢浮現。」

李俊俋表示，之所以沒有進入不分區安全名單也不必去找理由，答案也會愈來愈明朗，只要記得他心繫嘉義，竭盡所能地為嘉義打拼，其他的都不重要了，畢竟「深耕嘉義是我一輩子的志業。」

李俊俋說，只要打開國會實況轉播頻道，一定會每天看到他的質詢、參與政黨協商、召開記者會，要不偶爾也會出現在政論節目中，為黨辯護，「星期假日，沒有上台北開會，我就是馬不停蹄的處理選民服務、婚喪喜慶、廟會與各式活動。」

「但是，有人說沒有看到我，並不代表我的存在感很低，不然怎會所有的疑難雜症、嘉義市的各種建設都要拜託我出面爭取、解決？」李俊俋表示，沒有進安全名單，也不代表就會放下嘉義，雲遊四海，而是用另一種方式奉獻心力。

李俊俋表示，他也願意做好後援啦啦隊的角色，配合黨中央幫忙輔選，接下來2020的大選，是攸關台灣主權的一場仗，要團結起來，繼續走下去。

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