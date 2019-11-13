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高鐵延伸宜蘭案　鐵道局初步評估：優於北宜直鐵

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▲▼高鐵延伸宜蘭在南港延伸引道已完工至⼤坑溪，較無拆遷問題，系統運能、速度、行車調度及車輛基地等亦均優於直鐵方案一、方案二。（圖／鐵道局提供，下同）

▲▼高鐵延伸宜蘭在南港延伸引道已完工至⼤坑溪，較無拆遷問題，系統運能、速度、行車調度及車輛基地等亦均優於直鐵方案一、方案二。（圖／鐵道局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

高鐵延伸宜蘭、北宜直鐵那個方案好？鐵道局經初評結果，高鐵延伸宜蘭在南港延伸引道已完工至大坑溪，較無拆遷問題，系統運能、速度、行車調度及車輛基地等，亦均優於直鐵方案一、方案二。

▲▼高鐵延伸宜蘭在南港延伸引道已完工至⼤坑溪，較無拆遷問題，系統運能、速度、行車調度及車輛基地等亦均優於直鐵方案一、方案二。（圖／鐵道局提供，下同）

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2019年底前，高鐵延伸宜蘭案將啟動綜合規劃各項工作，包括運輸需求預測、工程路線、營運規劃、宜蘭三鐵共站、快鐵接駁行車規劃、經濟效益評估及財務分析等，後續依規劃方案提報環 評審議，並於通過環評後，循行政程序將綜合規劃報告報行政院核定。

有關高鐵延伸宜蘭、北宜直鐵案，鐵道局初步評估，高鐵時速300公里、直鐵130公里，南港到宜蘭，高鐵13分鐘、直鐵27分鐘。運能上，高鐵每列車989座，每小時最高可開行12班次，直鐵400到600座，列車班次受限制。

鐵道局指出，高鐵南港站尾軌延伸引道已經完工至大坑溪，無拆遷問題，直鐵部分，台鐵南港站僅預留銜接介面，未施作延伸軌道，出岔涉大量拆遷問題。

另，高鐵可移轉台鐵往宜花東列車班次，有效疏緩瓶頸路段容量不足問題，直鐵方案仍須自樹林發車，行經樹林七堵間路段，無助解決台鐵瓶頸路線容量不足問題。

鐵道局表示，高鐵宜蘭端將整合為高鐵、快鐵、傳統鐵路三鐵共站之鐵公路轉運中心，有助轉乘接駁與TOD開發，但直鐵集客能力與TOD效果較差。

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