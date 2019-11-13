柯市長您誤會了！　黃玉霖：北宜直鐵不是跟高鐵延宜蘭一起做

▲交通部政次黃玉霖表示，高鐵延伸宜蘭案（桔色線）替代北宜直鐵案。（圖／鐵道局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭等案交通部都要做，台北市長柯文哲曾轟怎麼做得了？合起來就是鬼扯！交通部政次黃玉霖13日在宜蘭強調，柯市長恐以為北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭兩條都要做，其實不是這樣子，是用高鐵案替代直鐵案。

交通部政次黃玉霖表示，高鐵延伸宜蘭路線的規劃，跟原來北宜直鐵路線完全不一樣，更遠離翡翠水庫，往北邊走，這樣的調整，有很多好處，第一可以避開原來在南港段的幾十戶的拆遷戶，第二可以符合高鐵營運時速，可以高達3百公里的線形，第三更遠離現在的國道五號路廊。

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且高鐵延伸宜蘭將來工程困難度會大幅度降低，工程經費也可以降低，以目前1千億的工程經費，是從南港到宜蘭平原，以前直鐵是南港到頭城，但新的高鐵路線是來取代原來的直鐵案，路線是從南港做到蘭陽平原總站裡面來，路線長度比原來長，雖然比原來長，因時速比較高，從原來直鐵27分鐘，可以大幅度減短為13分鐘。

黃玉霖指出，事實上大家關注速度，這案子最重要的重點，是他的運量，因為速度快可以吸引更多人來坐 運量的提高是淨提高，因為不會去取代原來的北迴鐵路，北迴鐵路不只不會被取代，現在鐵路局在研究改善北迴鐵路的線形，讓北迴鐵路更安全。

將來高鐵蓋好後，會跟北迴鐵路是同時存在，多出來的運能，就是高鐵整體的運能，運能的提升，代表將來走國五的車輛會大幅減低塞車紓緩，也不會造成鐵路一票難求。

事實上高鐵替代直鐵的方案，最大的效益，就是運能的提高，同時來解決鐵道一票難求，跟國五碰到假期塞的情況。

另北宜直鐵本來就需要像高鐵的替代方案，現在是用高鐵來取代直鐵，連路廊都往北移，減輕環境衝擊，這樣替代方案，經過一年來規劃 非常具體 現在直接進入綜合規劃的階段 綜合規劃好後 就會進入環評，依照行政院民國100年的來文，是要求交通部直接做好綜合規劃，跟完成環評後，再報行政院來編列經費建造，目前都是依照行政院來文程序在走。

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