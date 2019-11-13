威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變巨大湖泊

▲聖馬可廣場淹水，一位母親需揹著孩子才能涉水通過。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

威尼斯12日受漲潮影響，水位最高達到1.87公尺，是53年來潮汐所造成最嚴重的淹水，目前已經有一居民意外死亡。聖馬可廣場(Piazza San Marco)因為位在城市最低處，已經變成一座巨大的湖泊。威尼斯市長布魯尼亞羅(Luigi Brugnaro)已經宣布城市進入緊急狀態。

▲威尼斯大運河因異常潮汐影響，水位大量升高。（圖／路透）

潮汐監測中心(the tide monitoring centre)表示，這次是個異常強烈的漲潮，加上強風影響，最高水位已經達到1.87公尺，是有史以來第二高。威尼斯從1923年開始紀錄潮汐以來，只有在1966年時水位達到1.94公尺。布魯尼亞羅表示，「我們正在面臨異常的潮汐景象，每個人都應該有警覺心，來應對緊急情況。」

根據義大利媒體報導，緊急救援人員在調查損失情況時，發現一名78歲的居民在水灌入家中時，當場被電擊死亡。威尼斯大運河(Canal Grande)的遊客因為供客人上下船的舷梯被沖走，只能從窗口慢慢爬出來。曾接待皇室和多位名人的格瑞提皇宮酒店(Gritti Palace)也遭殃，內部的酒吧幾乎完全淹沒在水底。

布魯尼亞羅市長在推特表示，「這會是一個漫長的夜晚，而隨著水位下降，先前的擔憂開始被巨大的破壞給替代。」他認為這是氣候變化所引起的危機，「這將是威尼斯永久印記的傷口。」

漲潮造成威尼斯有15%的陸地都浸泡在水裡，造成城市極大的經濟損害，走動上的困難也讓民眾讓民眾有生命上的安危。但也有當地居民認為，「威尼斯平常是做非常美麗的城市， 當水位高漲時，又會顯現出另一種特殊的樣貌。」