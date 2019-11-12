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製毒工廠藏身檳榔園　毒販衝撞！海巡開槍射破輪胎逮3嫌

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▲海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位破獲屏東縣佳冬鄉一處檳榔園農舍內製毒工廠，逮獲3嫌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位破獲屏東縣佳冬鄉一處檳榔園農舍內製毒工廠，逮獲3嫌 ；圖許嫌駕車衝撞查緝人員駕駛車輛。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署偵防分署屏東查緝隊日前發現屏東縣佳冬鄉位處偏避檳榔園農舍內，有人製毒，前往查緝，毒嫌竟駕車衝撞查緝人員車輛企圖逃逸，查緝情急之下對毒嫌駕駛車輛開槍，射破輪胎，逮獲許姓毒嫌，迅後依毒品危害防制條例送辦，檢察官訊後向法官聲押獲准。
 ▲海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位破獲屏東縣佳冬鄉一處檳榔園農舍內製毒工廠，逮獲3嫌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼查獲毒品原料及工具。

▲海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位破獲屏東縣佳冬鄉一處檳榔園農舍內製毒工廠，逮獲3嫌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東查緝隊於2019年年5月間查獲一處安非他命製毒工廠，持續擴大清查並綜整研析相關線情後，發現屏東地區仍有不法集團欲製造、販賣毒品牟取暴利，隨即報請臺灣屏東地方檢察署儉股鍾佩宇檢察官指揮偵辦。

會同海巡署第八(屏東)巡防區勤務統合南部分署第六岸巡隊，並納編刑事警察局電信偵察大隊第三隊及屏東縣警察局枋寮分局等單位組成專案小組，監控發現許嫌等人為牟取暴利，積極在屏東縣境內籌設安非他命毒品製造工廠，為隱匿查緝，以承租佳冬鄉偏僻的檳榔園農舍掩護，並不斷更新聯繫方式與交通工具，以逃避查緝。

專案小組仍鎖定追查，日前發現事機成熟，展開查緝行動，許姓嫌犯等企圖逃竄，竟駕駛自用休旅車衝撞現場執勤人員，因狀況危急，執勤人員隨即以公務車輛夾擊許嫌車輛並對空鳴槍後，又射擊該車輛右前輪，順利將許嫌等3人逮獲送辦。

屏東查緝隊表示，毒梟在毒品暴利誘使下，鋌而走險製造毒品，威脅國內治安及國人健康甚鉅，查緝隊將持續結合治安單位全力緝毒，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡免費服務專線，檢舉不法，共同為維護社會治安進一份心力。

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