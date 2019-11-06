「不再只是老人照顧老人」　 農委會推農業結合長照

▲農委會舉行第一屆十大綠色照顧優良典範頒獎典禮。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會今（6日）舉辦第一屆「十大綠色照顧優良典範頒獎典禮」，首屆頒給23個單位，包含水里鄉農會等10個單位獲頒十大綠色照顧獎座及獎金10萬元，其餘鹿谷鄉農會等13個單位各獲最佳獎、潛力與獎金5、2萬元。農委會主委陳吉仲到場頒獎表示，將優先輔導本次得獎單位成為綠色照顧站，推動綠色照顧示範計畫。

陳吉仲指出，農村人力結構嚴重老化，近年行政院推動長期照顧2.0政策下，農委會利用農業多功能契機，以綠色照顧概念推動農村高齡者服務，結合農漁民團體與NGO組織網絡，利用農業、農漁村自然元素，融合健康概念，協助在地高齡者健康老化外，也可吸引外地高齡者進入農漁村，藉由體驗人與自然事物互動的歷程來療育身心。

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▲陳吉仲說鼓勵單位投入高齡者服務，讓農漁村不再只是老人照顧老人。（圖／農委會提供）

今天多個得獎單位跳脫傳統農業藩籬，帶出綠色照顧的新創意，如水里鄉農會帶領高齡者走入農業環境，撿拾種子來製作拼畫，老人家感受到農業的療育力，到在地農場體會農業的新價值；富里鄉農會培訓高齡者與在地耆老擔任導覽解說員，不但教導遊客傳統農業的知識，促進在地農業旅遊產業發展，也讓這些高齡者老有所用。

農委會指出，積極配合行政院長期照顧2.0政策，鼓勵農漁會成為C級巷弄長照站，深入農漁村延展綠色照顧網絡。陳吉仲最後也說，將優先輔導本次得獎單位成為綠色照顧站，推動綠色照顧示範計畫，鼓勵農漁會及相關團體單位投入綠色照顧及農漁村高齡者服務，他強調要讓農漁村不再只是老人照顧老人的畫面，更是國人願意返鄉甚至前往旅遊的地方。