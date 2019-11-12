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親子

「同學都有上，我也要跟著報？」　兒童選才藝5大重點

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「媽媽，能不能讓我報才藝課？XXX同學也有上，全班只有我沒學才藝！」女兒DAHLIA現在是幼稚園大班生，從小班開始，她每學期都有2個時段，會跟我嘟噥想上才藝，但她的做法是拿出學校才藝課的意願單，指著上面6個課程說：「媽媽，妳隨便選1個就好！」

我的育兒方針是：「學齡前盡量玩，多元啟蒙找出興趣，不要有比較心態！」在理想狀態下，我並不鼓勵上專項的才藝，除非她已經展現相關天份，才會往那邊小力推推看。而DAHLIA是標準牧羊座3分鐘熱度，尤其好面子，常常別人有什麼，就想要什麼，聽到她這樣說，我就知道要緩一下，認真與孩子溝通以下6點。

1、確定孩子的學習意願：是真的想學？還是同儕壓力引起，想跟同學一樣？

我相信很多爸媽有同樣的感觸，現在的孩子都很聰明，進入團體生活後，還會互相比較，尤其是學校需額外付費的才藝課，有些幼稚園甚至會套路孩子，說上才藝會變聰明，或是可以得到什麼禮物，用這些方式來誘導孩子跟家長要求上課，這都是他們額外增加收入的話術。

在學校上才藝有好有壞，有些幼稚園的才藝在課表上很精緻，但其實內容不盡然如此，甚至出現陶藝課的作品是老師代勞，反正向家長有個交代就算了，或是英文課只是背成果展的句子，孩子根本不知道自己在唸什麼，只知道反射動作，老師講A句，他們回應B句，學校才藝雖然便宜，但如果碰到這種狀況，就算只要100元，也是徒勞無功、浪費錢。

與其這樣，不如上可以活動筋骨，或是到外面找專業的課程來上吧。

2、選擇適合的環境學才藝：在幼稚園上？找家教？還是找才藝班？

若是環境不錯，幼稚園很適合上跑跳的課程，畢竟他們的設備會比外面來得安全些，孩子也比較熟悉「哪邊比較危險，不能靠近」。家教這塊，我比較建議等學齡後，真的有升學壓力再來一對一，不然學齡前，還是以學習團隊合作，多跟同學互動比較好。

才藝班分兩個面向，一個是注重考試檢定，另一個僅純粹發掘孩子興趣，前者我得說，現在台灣對藝術的尊重實在太少了，如果是學畫畫、音樂等相關課程，除非家裡有財力可以出國深造，不然很多藝術工作者，都是校內風光、畢業失業，因為我身邊太多這樣的例子，所以我傾向讓DAHLIA先找尋自己的興趣，也就是後者。

做為啟蒙的課程，家長如果跟著試上，可能會有疑惑：「這到底在玩？還是在學習？」台灣的教育太填鴨了，父母都忘記「接觸某項事物後，才會產生興趣！」而興趣正是獲得良好學習的基本動力。

題外話，「語言」跟「游泳」在我的認知裡是生存必備技能，所以不算才藝，而是必須學習的生存工具。

3、收費方式：是一次繳一大筆，還是分月繳費呢？試上後，要付訂金嗎？

首先，我要跟大家強調，訂金是付費保留這個名額，不等於分期付款，所以付了訂金之後，除非學校事先有說可以退款，否則請不要隨意要求對方退錢，因為你已經做了這個「保留名額」的消費，不管校方是不是唬你名額有限，付訂之前，一定要慎重考慮！

繳費方面，雖然學校都希望家長一次付好幾個月，甚至祭出繳越多、折扣越多的方案，但我傾向分月或短期支付，替自己跟孩子保留彈性空間，現在社會事件不少，萬一業者經營不善，家長也不會損失太多。

4、評估期是多久呢？

學習都是有難度的，有些是先苦後甘，有些是先甘後苦，拿我小時候學鋼琴來說，一開始彈小蜜蜂很開心，好像全世界的曲子我都會彈，但到了樂理第二本，我就開始打退堂鼓了，斷斷續續學2年，到最後等於沒學。

坊間課程大都能試上1堂，在這堂課之中，我們只能大概知道老師的教學方式跟整體氣氛，要談到「能不能繼續學」還太遠，所以，我給孩子評估的時間是1個月，1個月到了，我們再來研究要不要繼續上。

5、自學也是一種方式！

其實，我們的潛力無窮，很多知名的藝人、搖滾樂團，他們都是靠自學來的，付費向老師求教是一種偷吃步，比自學好入門，但持續練習才是學習關鍵，如果孩子本身就有天分，不妨可以搭配看看，當自學遇到瓶頸的時候，再去報名相關課程。

我不喜歡幼稚園或是坊間補習班那種「以成果為重」的教學方式，所以乾脆土法煉鋼，到小學附近一間一間晃，後來，我替孩子找了一個「音樂律動」課程，因為他們在外面留了很大的活動空間給學生伸展，這吸引我進去參觀，跟負責人溝通理念時，發現他們不走傳統檢定考試路線，純粹啟發孩子對樂器與旋律的興趣，這跟我的想法不謀而合，試讀之後，女兒很喜歡，就豪爽決定在這邊上課了。

講到最後，其實現在的教育政策有很大問題，大家別忘了，幼稚園並不是國民義務教育，但小學1年級的基礎課程又教得太快、太多，導致家長集體焦慮，不得不要求幼稚園提前教注音、聲調、英文ABC，就算是公立幼稚園，也有很多銜接不上的小學生，回過頭過來提醒學弟妹：「升小一暑假記得去上正音班。」

才藝也是，該是蹦蹦跳跳、努力從玩樂發掘興趣的年紀，為什麼要將他們侷限在某個範圍內？這值得我們好好深思，而不是拼命追趕他人的腳步！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。

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