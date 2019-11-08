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親民黨公布首波區域立委名單　前職棒選手、黨前秘書長之女入列

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▲▼親民黨主席宋楚瑜於中央黨部召開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席宋楚瑜究竟是否參選2020總統尚未揭曉，8日先公布首波區域立委提名名單，共提名7人，包含新北市一名、新竹縣一名、台中市四名以及高雄市一名。

親民黨公布的區域立委提名名單包括：法學博士石人仁（新北市第6選區，現任為民進黨立委張宏陸）；科技業背景的傅家賢（新竹縣第2選區），黃朝淵（台中市第4選區，現任為民進黨立委蔡其昌）、資深檢察官王全中（台中市第1選區，現任為民進黨立委張廖萬堅）。

前職棒選手賴建豪將挑戰台中市第5選區，現任為國民黨立委沈智慧，也是親民黨本次提名中，唯一挑戰國民黨籍立委的選區，律師吳光中（台中市第6選區，現任民進黨立委黃國書）、親民黨前秘書長秦金生之女秦詩雁（高雄市第7選區，現任民進黨立委許智傑）。

親民黨表示，近年來政黨惡鬥不斷，撒錢式的政策、虛幻不實的選舉支票充斥整個社會，不但財政紀律蕩然無存，政策應該有的宏觀與專業也被拋在腦後，導致整個社會陷入無止盡的虛耗及停滯，國家競爭力也嚴重損耗。因此，親民黨所提名的人選，將會用專業的政策，取代虛幻不實口號；以最嚴格的態度，審查中央各部會的預算；用同理心來化解猜疑、算計；用汗水取代口水。未來，台灣的關鍵字，不是鬥爭、不是藍綠、不是輸贏，而是合作、分享、互助、將心比心、一起打拼。為我們自己、為我們的下一代、為我們身邊的每一個人，一起改變。

親民黨強調，七位候選人不但年輕、有活力，在專業領域中也扮演著中流砥柱的角色，平時也積極參與社會活動，對於犧牲奉獻以及為民服務有極大的熱忱。未來，除了會秉持務實專業的態度服務民眾之外，也希望能夠藉由共同理念吸引更多優秀人才加入，一起為台灣人民服務，一起為自由民主奮鬥。

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