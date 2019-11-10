同事就坐隔壁還是愛傳LINE！　老鳥曝「2大職場厚黑學」：留證據免得被黑

▲用傳訊息的方式和同事溝通，能避免被他人聽見，同時也可以留下證據。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

在職場上與同事或上司往來都充滿眉角，一位待過2間公司的上班族發現，身邊同事不管是在交待公事或是單純閒聊，都習慣透過LINE來溝通，但兩人明明就只是坐在隔壁，卻還是習慣傳訊息互動，讓他實在難以理解。

這位上班族在PTT表示，他在2間公司都觀察到同一種現象，明明同事就坐在隔壁，轉頭就能講話的距離，大家還是喜歡透過LINE來講事情，有時候戴著耳機專心做自己事情的人，其實是在用電腦傳訊息和隔壁聊天。起初原PO還以為是因為同事在忙，突然和他說話會打斷思緒，所以才選擇傳訊息，等對方忙完之後再回覆，但後來發現，很多時候同事只是單純在閒聊而已。

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▲如果在辦公室當面聊天也會被其他同事側目。（示意圖／資料照）



網友解釋同事間愛傳LINE有兩大原因，第一是怕對話內容被第三人聽到，「有時候只是不想讓其他同事知道講話內容」、「正常啊，有些同事私底下好來好去你也不知道」、「這樣才不會被發現小秘密」、「職場厚黑學不就是談工作要大聲，聊八卦要小聲嗎」、「我也都用賴，上班時間光明正大聊天不好吧。」

第二個原因就是留下證據，日後有需要的話可以翻對話紀錄確認，「嘴巴講話沒證據啊…出過社會都知道」、「要留證據啊，很重要」、「有紀錄最重要，才不會被黑」、「留紀錄，免得對方說你沒跟他講。」

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