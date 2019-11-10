衝破南關龍崎全區走透透　土崎里林天宮廟口榕樹下開講

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，前往台南市龍崎區走透透，拜訪鄉親。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱11月10日前往台南市龍崎區共8里走透透，洪秀柱要展現與以往不同的選舉風氣，不是因為龍崎人數多寡，不是因為在地支持者少，而是有人，她就要來！

洪秀柱土崎里林天宮廟口榕樹下開講指出，尤其在現場看到很多可愛的小朋友，相信鄉親都是為了孩子在打拼，她長期在教育委員會，關心教育的發展，「教育好、社會穩定；教育不好、社會出問題」！像高雄的大港開唱幹話連連（群眾也表示很沒水準），如果這成為常態，要如何教育孩子？我們一起努力來改變社會風氣。今天也看到很多從外地特別回來，到場支持她的年輕夥伴，非常感謝！她若當選，一定會努力為大家創造更好的環境！

洪秀柱說，鄉親也提到，人家說台南青筍筍，但國民黨就屬柱柱姐最有勇氣，而且柱柱姐無怨無悔，為教育奮鬥、照顧青年、這才是真正的愛台灣，不像民進黨以前都批評國民黨重北輕南、重西輕東，結果現在他們只重自己的口袋！柱姐也承諾綠地插藍旗，藍營會爭氣！她自己作為表率，讓年輕人看到她的勇敢拚勁，未來也會培育的年輕人在地來服務。未來地方的大小事就是柱姐的事，讓大家找得到人服務、讓地方有經費可以建設發展！

洪秀柱說，憑著立法院8屆，做了2、30年的立委，有足夠的經驗來為地方服務，回到立法院對她來說駕輕就熟，希望大家有信心，讓洪秀柱與大家一起奮鬥！