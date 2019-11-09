休閒館沒繳保護費！「鳳山一哥」拿西瓜刀猛砍　2人肝臟被刺穿險死...判15年

▲ 鳳山一哥一審被判15年徒刑。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市鳳山新生代角頭，外號「鳳山一哥」的洪姓男子因涉及多起聚眾街頭鬥毆事件而聲名大噪，而他2018年不滿據點遭蔡姓男子砸店，竟率眾將對方的車砸了，還開車撞倒對方親友，甚至拿棍棒、西瓜刀猛打。此外，還有一家休閒館不給「保護費」，洪男竟然又帶了20人去砸店，過程中還砍傷2人，被高雄地院依法判15年徒刑。

判決指出，洪男的據點於2018年1月間被砸後，他隨即率眾到蔡男家中，雖然對方並不在家，但他仍砸壞了對方的車、開車撞倒對方親屬，甚至拿球棒、西瓜刀猛揮猛砍，行徑相當誇張。此外，還有一間休閒館沒有給付保護費，洪男又再度率眾前往砸店、砍人，導致2名受害者腹部、肝臟都被刺傷。

據了解，洪男平常主要經營酒店經濟，還有成立暴力討債集團，性格衝動，才20歲就曾經因開6槍被逮，而出獄之後又犯下多起案件，如今因為砍人事件再度被警方盯上，而高雄地院審理後認為，洪男的行徑已經嚴重破壞法律秩序，一審依殺人未遂罪判他15年徒刑。

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