她吞「32片安眠藥」上計程車恍惚爆哭！　司機的做法超暖

▲示意圖非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

日前在山東濟南一名計程車司機載到一名女子，從對方的口中得知她「剛吃了32片安眠藥」意欲輕生，急忙協助開導，並將她送到派出所，由於安眠藥逐漸生效，女子由員警協助送醫，司機還幫忙墊付醫藥費，所幸女子在醫治後康復。司機事後表示，自己只是做了自己應該做的事。

根據《齊魯壹點》，計程車司機劉保立在10月25日中午載到了一名30歲左右的女乘客，上車便說，「隨便你往哪開吧」，語畢便開始哭泣，劉保立察覺有異，開始想辦法安撫女子的情緒。

途中劉保立聽到女子接了一通電話，提到自己「不想活了，已經吞下32片安眠藥」，趕緊停車規勸女子，原來她因為家庭矛盾加上工作不順心，想要以死來證明自己的無辜與冤屈。

▲山東計程車司機劉保立。（圖／翻攝自《齊魯壹點》）

此時劉保立感覺女子的安眠藥效逐漸產生，趕緊將她送往派出所，由員警協助送醫，女子到達醫院時，已經站立不穩神情恍惚，幸好經過近1個小時的搶救，女子轉危為安，劉保立便悄悄開車離開醫院，繼續投入到工作中。

事後女子哽咽道，「劉師傅耽誤了幾個小時的運營，在醫院搶救時還幫我墊付了醫藥費，他是我們全家的恩人。」劉保立則表示，「這沒什麼，我只是做了自己應該做的，現在看見陳女士一家人幸福地生活在一起，特別欣慰與高興。」

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