毒品好會「裝」　司法悍將劉承武教學子識真假

▲劉承武投入「藥物濫用及反毒」宣導，打擊毒害的行動。（圖／蕭志維提供）

記者楊淑媛／桃園報導

毒品好會「裝」，小心識別，不要上當受害。國內知名檢察官劉承武深惡痛恨不肖人士，以各種華麗外觀包裝毒品，引誘學子誤食，不由自己而染上毒癮，致毒害入侵校園嚴重，發願投入「藥物濫用及反毒」宣導，打擊毒害的行動，於日前抵大園區大園中進行校園公益宣導，受到師生重視。

劉承武說明各種新興毒品的包裝外表，提醒學生去辨識，不要被華麗的外表所欺騙，以避免誤食，而不幸去染上毒癮，並要學生們不要假借功課壓力等因素來嚐試吸毒，且吸毒後，壽命一定減短許多，是要活到48歲或84歲，還是要更長，指出毒品僅為危害健康、生命，無法讓人長壽。

▲不肖人士，以各種華麗外觀包裝毒品，引誘學子誤食。（圖／翻攝自桃園刑大預防犯罪宣導網路）▼劉承武於大園國中進行反毒宣導。（圖／蕭志維提供）

擁有30年司法經驗的劉承武檢察官，近年來秉持其剛正不阿「包公精神」，先後在全國各地成立犯罪被害人人權服務協會、公道正義服務協會及文明人權服務協會，為遭受不當司法對待者提供免費法律諮詢服務，以其精通之法律專業知識及相關訴訟指導，已為無數蒙冤受害人平反，爭取應有權益。

為防止毒品進入校園危害學生，劉承武檢察官於6日應大園國中校長李培濟之邀，進入校園以「藥物濫用及反毒宣導–洞悉『真假』，心靈志業傳承及『不會濫用藥物的自我作主之方法』」為題發表演講。

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