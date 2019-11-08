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超​​市買籃球！短髮女狂充氣突爆炸...3手鐲當場噴飛　下排牙齒慘遭殃

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▲超​​市買籃球！短髮女狂充氣突爆炸...3手鐲當場噴飛　下排牙齒慘遭殃（圖／翻攝微信黑龍江交通廣播）

▲籃球爆炸，導致謝女的手臂全瘀青。（圖／翻攝微信黑龍江交通廣播）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖南省永州市一名謝姓女子10月20日在某超市，購買了一顆Jordan（喬丹）牌的籃球，期間她不聽店員勸阻，將已充飽氣的籃球又灌氣，沒想到正要帶回家時，竟突然爆炸。據悉，事發後，謝女手上戴的3個手鐲瞬間斷裂，而她的身體除了有多處挫傷外，連下排的牙齒也被炸掉一顆，慘不忍睹。

綜合陸媒報導，據謝女陳述，她在超市買了一顆價值99.5元（台幣約430元）的籃球，並在結帳前給它充了氣。直到離開超市後，她就用右手將籃球環抱在腋下，沒想到走到第一人民醫院門口路段時，籃球突然爆炸，以至於她當場臥倒在地，被值班的醫療人員送至院內治療。

經診斷，謝女的身體有多處軟組織挫傷，手臂、手掌及右邊腰部也有多處瘀青，甚至連下排牙齒都被炸掉一顆。謝女表示，當時巨大的爆炸將自己擊倒而導致昏迷，手上戴著的3個手鐲也被炸斷，事後聽力瞬間消失，感到暈眩和陣陣噁心想吐的感覺。

對此，超市方面則表示，可能是謝女士本人不聽店員勸阻，多次給籃球充氣而造成。超市負責人夏先生事後也提供監視器畫面並指出，事發當天下午3點26分左右，謝女在體育用品區前挑選了3顆籃球，並給其中一顆充氣，旁邊還有一名超市工作人員在幫忙。

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▲謝女不斷給籃球充氣，隨後竟當場爆炸。（示意圖／達志示意圖）

監視器畫面顯示，打了一會兒氣後，店員按壓了一下球面，並跟謝女說了一些話。隨後，謝女則看了一下店員後，就繼續充氣，打了半分鐘後，她的動作明顯變得吃力，直到3點29分又與店員溝通了一下後便離開，接著開始輪流拍打2顆籃球，疑似正在試球感。據悉，謝女最後又拿起地面上已被她充過氣的紅褐色籃球，並且再度打氣。

夏先生表示，接下來的十幾分鐘，謝女從貨架上拿下多個籃球進行多次充氣與試球，「她買完單開完發票回來之後，又打了一次，同一顆籃球至少打了三次氣，其間店員曾提醒她，籃球充氣過多可能會造成一定的安全隱憂，但她並沒有聽取。」

據了解，謝女曾向店家索討50萬（台幣約216萬）的賠償費，不過對於具體的賠償數目，雙方目前尚未達成協議。最終經過調解，超市方已承擔謝女因此次事故，造成身體傷害的全部醫療費用，共計1.2萬元（台幣約5.2萬）整，此外，也另外再補償2萬元（台幣約8.6萬）給謝女。對於這個結果，夏先生表示，店方之所以願意在協調書上簽字，實屬「息事寧人」的無奈之舉。

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