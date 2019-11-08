2－3歲幼兒續留準公托或保母　明年起月領6000元

▲明年1月起，2至3歲未進入幼兒園的幼童，政府將持續給予6000元的托育補助。（圖／記者姚志平攝）

圖文／周刊王

中時日前獨家報導「2至3歲幼兒遭政府棄養」新聞，引發政府重視，蔡英文總統昨天（7日）到新北市幼兒園視察時，當場宣布托育新利多， 2到3歲，還未正式進入幼兒園就讀的幼童，政府每月將給6000元的補助，一直持續到3歲，希望解決「2至3歲幼兒」托育空窗期問題。

蔡英文並說，2至3歲的幼幼班，也將會以最快速度增班，擴增就讀機會。而就在蔡英文一宣布這項新的托育利多後，衛福部及教育部隨即共同宣布，這項補助將自明年1月開始，所須經費預估10.83億元，預估全國將有1萬6000名兒童受惠。

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「托育準公共化」政策是在今年8月全國統一上路，2歲以下幼兒，只要是送托準公共保母或準公共托嬰中心，每月可領衛福部6000元托育補助。但國內2至3歲幼兒，很難進公幼2歲專班，家長只能繼續送托保母或改送昂貴的私幼，且在3歲進入幼兒園之前的一年空窗期，每月只能領2500元育兒津貼，從6000元降到2500元，一下子少3500元，形同「被政府棄養」。

為了解決這個政策的空窗期，衛福部長陳時中表示，明年1月起，對於2至3歲幼兒，繼續留在公共托育、準公共保母或準公共托嬰中心者，仍會給予托育補助，規畫延長托育補助至未滿3歲，公共托育每月3000元、準公共保母或準公共托嬰中心每月6000元。

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