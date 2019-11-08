李嘉誠「應急錢」開放餐飲業申請　額度7.7億批核超簡易

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

為紓解當今香港經濟問題，「李嘉誠基金會」日前推出的「應急錢」8日開放餐飲業申請，額度為2億港元（約新台幣7.7億元），申請準則包括公司規模50人以下、持有效飲食業牌照、餐廳須屬實體店等6項。基金會強調，申請「絕非先到先得」，以最信任的態度，訂定最簡易的批核過程。

基金會7日發表聲明，申請時間從11月8日早上9點至17日下午5點，之後一併審批，發放日期則是從26日起，需備文件包括有效商業登記證、食肆牌照（普通食肆／小食食肆／燒味及鹵味店）、店面近照等，申請步驟一共8步。

▲香港。（圖／CFP）

聲明指出，「我們相信香港市民本著互信互助精神，以誠對待；惟符合法例要求，基金會已委託專業團隊協助審核，如發現欺詐或盜用他人資料情況，將嚴正處理。」

於此之前，「李嘉誠基金會」於10月29日指出，眼見餐飲業困難每下愈況，比「沙士（SARS）」時更嚴峻，整體營業額大跌3成，兩個月間約200家餐廳歇業及遣散員工，為紓緩財務困難，才會動用「應急錢」。

李嘉誠基金會於1980年創立，主要專注於支持教育及醫療項目，項目遍及全球 27 個國家及地區，其中約80% 項目在大中華地區。

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