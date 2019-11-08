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正宮網爆「網紅空姐偷情機師前夫」2字痛罵挨告4罪　檢：小三不等於性交易女子

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▲國籍航空機師出軌10萬粉絲網美空姐，元配選擇成全卻挨告。（圖／翻攝自爆料公社）

記者葉國吏／綜合報導

今（2019）年5月航空界爆出軌醜聞，一名已婚國籍航空機師出軌10萬粉絲網美空姐，2人背地出遊玩樂長達1年多。最後機師跟爆料正宮離婚，而且還因網路爆料、痛罵對方婊子的行為被提起公訴。

本站新聞〈同遊泰國巴黎！已婚機師「偷吃時間軸曝光」渣爆 網上約炮…再同居網紅空姐〉報導，國籍航空機師的妻子和機師交往7年，並於2017年12月登記結婚，沒想到2018年10月丈夫就和小三同居，氣得她在《爆料公社》、《桃園機場一番報料。大小事。》等社團貼文爆料，包括偷腥尪和空姐出遊玩樂的合照，還有女方傾訴愛意的對話訊息。

▲已婚機師偷吃空姐。（圖／翻攝自爆料公社）

據悉，該名空服員在該國籍航空裡相當知名，是位網紅空姐、IG高達10萬粉絲追蹤，平常會分享旅遊訊息、美妝心得等等。對於爆料，該空服員的母親似乎親自私訊元配，希望對方別再散播照片和對話，「為什麼要這樣毀掉一個很努力的女生？」「我是她麻麻，我真的是非常非常難過擔心」、「拜託妳，不要這樣傷害我女兒好嗎？」

最後正宮選擇成全先生離婚，但根據聯合報報導，由於正宮涉嫌入侵電腦設備、登入前夫臉書，並在其臉書PO文「我就是個渣＋無縫接軌達人」、「犯賤」等文字。正宮同時在臉書爆料公社發文揭開這起婚外情事件。此舉讓機師、空姐不滿，認為正宮行為足以貶損2人的人格及社會評價，憤而提告毀損、妨害電腦使用、妨害名譽及違反個資法。

▲已婚機師偷吃空姐。（圖／翻攝自爆料公社）

正宮到案表示，由於空姐跟前夫發生婚外情，才會在前夫的照片上寫的「婊子」等文字，檢察官認為，婊子世俗增以性交易為業的女子，雖然正宮懷疑空姐是小三，但小三不等於婊子，於是依照毀損、入侵電腦或相關設備罪及2個違反個資法罪提起公訴。

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