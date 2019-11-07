維吉尼亞州學校飲用水含鉛量超標　WHO：過度攝取影響大腦發展

▲鉛是一種神經毒素，鉛中毒的影響包括神經系統發展影響、腎功能受損、神經系統受損、生育能力受損等。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年7月開始，美國維吉尼亞州海灘市的33所學校進行水質測試，其中有27所的水的鉛含量過高，超過該州與聯邦政府的規定，雖然水質測試8月初就完成了，但校方在10月下旬才得知消息，並於6日向家長告知此事。相關衛生部門表示，水的鉛含量雖然超標，但還不至於讓學生光是飲用就造成鉛中毒。

海灘市公共事業部門的實驗室主管蘇珊.薩多夫斯基（Susan Sadowski）說，很難確定鉛的來源，聯邦政府規定的鉛含量非常低，要達到標準必須消耗大量的水來檢測。

負責管理海灘市公立學校的首席運營官傑克·弗里曼（Jack Freeman）表示，，費時大約一個多禮拜的時間，通過更換水龍頭和管線後重新測試，未達標準的6日早上重新測試都通過了標準。

▲鉛可以透過進食、呼吸或皮膚表面吸收而進入人體。。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2017年維吉尼亞州通過一項州法律，要求在1986年或更之前建立的公立學校，要優先測試飲用水的安全性，珍尼亞州內有33所符合資格，並於今年7月開始測試。測試結果有27所學校超過標準的15ppb（parts per billion），在改善之後所有學校都以低於15ppb的標準。

世界衛生組織（WHO）表示，兒童對於鉛的吸收程度是成人的4至5倍，血液中鉛濃度過高會對神經系統和大腦發育產生影響，大量接觸更會導致抽蓄、昏迷甚至死亡。