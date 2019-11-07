快訊／阿姆斯特丹驚傳劫機！機長拉警報　武裝軍警封鎖現場

▲阿姆斯特丹史基浦機場。（圖／取自臉書／史基浦機場）

記者柯沛辰／編譯

荷蘭首都阿姆斯特丹史基浦機場（Luchthaven Schiphol）當地時間6日晚間7點30分驚傳劫機，目前大批軍警已經封鎖現場，據傳是機長率先向外界發出警報，但截至目前為止，軍警尚未接觸到機長。

當地媒體指出，機上乘客及機組人員總計27人，原先要飛往西班牙馬德里，班機編號為UX1094，目前警方已經登上飛機，詳細案情還在釐清當中。

有目擊者在推特上表示，有三名持刀男子要劫機，也有人說持有炸彈，但消息皆未受到證實。目前現場有各式各樣的救護車待命，大批軍警全副武裝，還有直升機在現場盤旋。

軍警稍早指出，乘客及機組人員已經安全下飛機。

阿姆斯特丹史基浦機場座落於荷京西南方市郊，與倫敦希斯羅機場、巴黎戴高樂機場並列歐洲三大機場，也是荷蘭主要的進出門戶。