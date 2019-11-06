破除謠言！　郭台銘帶媽媽看費玉清封麥演唱會

記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘不甘母親遭網友散布「死亡」假訊息，5日上午二度親赴刑事局針對李姓網友提出告訴，他6日晚間帶母親、夫人曾馨瑩，還有表姐張淑芬，一同前往觀賞費玉清封麥告別演唱會，破除網路謠言。

郭台銘辦公室表示，郭台銘母親初永貞，向來喜歡費玉清的歌聲，以往還會哼個幾句，郭台銘得知費玉清即將告別歌壇，就決定帶母親來欣賞這場告別演出，郭台銘母親看起來氣色很好，在聽演唱會的過程也相當專注和投入，在費玉清清亮的嗓音中，一家人共同度過溫馨愉快的夜晚。

▲郭台銘帶家人觀賞費玉清封麥告別演唱會。（圖／郭台銘辦公室提供，下同）

郭台銘5日在刑事局受訪時沉痛表示，「你可以詛咒我被車撞死，但是任何人，都不能詛咒我母親，如果連我都不能保護我家人，台灣還有多少人民可以做到不受網路霸凌？」

「這是極惡毒的行為！誰沒有母親？」郭台銘表示，母親是他最大的支柱，「你可以詛咒我被車撞死，但任何人都不能詛咒我母親，因為沒有她，就沒有今天的我。」

郭台銘還說，自己熱愛的中華民國，是個民主自由的國度，沒人會因為彼此立場不同就遭受辱罵，「如果今天國民兩黨執政都坐視不管，任由支持者激化對立、分化人民、擴大網路霸凌歪風，人民如何能有免於恐懼的自由？」

郭台銘提到，「如果連我都不能保護我家人，台灣有多少人民可以做到不受網路霸凌？這點我非常痛心！」這次親自站出來向警方報案，社會不該因少數人的政治立場而被撕裂，更不應姑息養奸，破壞他所熱愛的台灣。