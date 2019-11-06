解決一頓溫飽「不求回報」！霸氣老闆貼愛心告示暖哭網友：好人

▲四川成都毛興海希望能盡自己一點力量，回饋給社會，幫助需要幫助的人。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「人在外遇到難處是難免的，如果你真的需要，請進店小聲告訴我，我能解決你一頓溫飽，不要回報。」四川成都一間餐廳外頭貼了這張愛心告示，引起了許多人的關注，老闆毛興海則說，會有這種助人的想法，是因為20幾年前也遇過一位好心人，「他不僅請我吃飯，還給我買了回家的車票」。至今，毛興海仍記得當時那位好心人帶給他的感動。

綜合陸媒報導，成都慶雲北街這家麵館開了有1年多，老闆毛興海稱平常生意不錯，每到用餐時間總是爆滿；而之所以要做愛心，是因為1996年時，他被人騙到了江西，出來的時候身無分文，「還好我在大街上遇到了一位好心人，他請我吃了一頓8元人民幣的快餐，還借了我200元人民幣，讓我坐火車到成都找哥哥。」

毛興海表示，現在的他開始做生意了，不論是大生意還是小生意，但想起當年幫助他的那個人，讓他瞬間想起社會上還是有生活困苦的人，「他們也許走投無路就想吃一頓飽飯，那種渴望我經歷過，所以現在也想做這樣一件事。」

這張告示貼了有1個月了，期間有兩三個人過來吃愛心麵，老闆回憶道「有一次，一個穿著整潔的人來到店裡，告訴我他被騙了，身上沒有錢，我就給他煮了碗麵，還問他有沒有車費，他拒絕了我的好意，吃完跟我道謝後就走了。」

此外，毛興海也不擔心會有人貪圖免費，就不斷來吃霸王餐，「既然做了這個事我就不會去懷疑，他肯定是有困難才會來找我，沒有困難是不會來的，有錢的不會在乎一碗麵錢。」

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