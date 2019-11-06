批港府收回土地　議員建議：遷走「解放軍靶場」蓋房子

▲解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

記者馬叔安／綜合報導

香港立法會議員石禮謙稍早表示，建議政府跟大陸中央談判，將香港解放軍的練靶場搬回「大灣區」，騰出的土地可以用來建屋，達到「雙贏」。他表示，土地資源分配，不會有人比政府做得更好，但目前有2000公頃土地預留了給駐港解放軍，自己支持任何能夠造地的機會。

《立場新聞》報導，石禮謙日前受訪時，批評政府以《土地收回條例》收地的做法缺少了與民溝通，駐港解放軍土地都是可以考慮的土地目標，政府有很多地，卻留給駐港解放軍打「war game」（戰鬥遊戲），自己支持任何能夠造地的機會，包括取用部分郊野公園土地建屋。

▲解放軍駐港部隊日前進行第22次輪換。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

林鄭月娥在日前發表的施政報告中，運用《收回土地條例》及其他適用條例，收回3類私人土地發展公營房屋、首置單位及相關設施。為此石禮謙表示，《土地收回條例》應該要在迫不得已的情況下才引用，主要目的都是要為了社會發展、建路、建社區設施，讓政府落實計劃。

至於林鄭月娥在2018年度施政報告中提出的大嶼山發展計劃「明日大嶼」，規劃在交椅洲和喜靈洲附近分階段填海興建人工島，填海面積達1700公頃，石禮謙對此計畫表示支持，但他認為可以遲一些才推動。

石禮謙於1945年在葡屬澳門出生，其後到澳洲生活，於澳洲畢業後，他回港在太古船務代理有限公司工作，於香港郵船有限公司擔任總經理，其後成為九廣鐵路公司商務總監，及土地發展公司的行政總裁，自2000年起立法會擔任地產及建造界功能界別議員。

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