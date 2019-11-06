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夜鷹特勤兄弟創造豪華平價美食　「1314戰斧龍蝦」海陸大套餐

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▲王國華與大哥吳文華同為夜鷹特勤退役。（圖／王國華提供）

▲王國華(左)與大哥吳文華同為夜鷹特勤退役。（圖／王國華提供）

記者楊熾興／桃園報導

以海鮮痛風餐造成風潮的老闆王國華與先後在憲兵特勤服役的大哥吳文華，退役後兄弟2人分別以牛排和湯包麵線攜手在闖出一片天，最近更攜手推出結合戰斧牛排、波士頓龍蝦、天使紅蝦等豪華海陸大餐，並打破市場行情，以優惠價格限量銷售回饋消費者。

▲「1314戰斧龍蝦」海陸大套餐具有高ｃｐ值。（圖／王國華提供）

▲「1314戰斧龍蝦」海陸大套餐具有高CP值。（圖／王國華提供）

吳文華與王國華（從母姓）兄弟2人先後在憲兵特勤服役，吳文華更為前全國重量級柔道冠軍，退役後各自在料理界闖出一片天，大哥吳文華在牛排界有一席之地，王國華則是以痛風餐引領中壢地區飲食風潮。如今兄弟2人合作創造豪華平價美食1314戰斧龍蝦海陸大套餐。

▲王國華與大哥吳文華兄弟攜手在料理界打拚。（圖／王國華提供）

▲王國華與大哥吳文華兄弟攜手在料理界打拚。（圖／王國華提供）

王國華表示，當初會推出牛排海鮮套餐，是因為店裡來了一對小情侶，應該是大學生吧！為了女朋友想吃龍蝦、湯包，男的自己只好放棄吃牛排，目睹此情景忽然有跟大哥所經營牛排結合的念頭，就像當初夜鷹雙雄兄弟檔；並希望顧客用合理價格就有牛排、海鮮及湯包麵線三重享受，讓客人能吃到cp值高的海陸套餐。

老王牛排海鮮套餐為1314套餐：，包括戰斧牛排、波士頓龍蝦、天使紅蝦、三點蟹等，還有、干貝湯包、鮮蝦湯包、玉米濃湯、仙草甘茶，絕對讓消費者有高ｃｐ的享受。

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