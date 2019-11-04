鞭炮放保溫杯！25歲男點燃後「鐵皮炸裂飛濺」　5歲童頸動脈遭割斷慘死

▲5歲男童在一旁圍觀放鞭炮過程，沒想到下秒遭碎片割傷。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川省南充市一名25歲的李姓男子4日因過失致死罪被判刑。據悉，他在今年2月時，因為一時好心，幫孩子把保溫瓶中的鞭炮點燃，沒想到杯子當場炸裂，而飛濺的碎片恰巧割中一名5歲男童的頸部，最後搶救無效身亡。

綜合陸媒報導，在今年過年期間，一名11歲男孩將自己購買的「大西炮」（爆竹類中的白藥炮類）放進一個廢棄的粉紅色鐵質保溫杯裡面，並且準備點燃，不過他當時十分害怕，加上一陣陣的風不斷吹來，所以好幾次都沒有成功點著。

隨後，25歲的李男剛好路過，看見孩子怎麼點都點不著鞭炮，便決定上前幫忙。他當時叫周圍的孩子們躲遠一點，並且迅速地點燃了杯中的鞭炮，沒想到下秒立刻發出巨大聲響，還伴隨著男童的淒厲慘叫。

▲25歲的李男幫孩子點燃鞭炮，最後因過失致死而被拘。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

據悉，點燃的鞭炮炸碎了粉紅色的鐵質保溫杯，飛濺的鐵皮飛向一名圍觀的5歲楊姓男童，以至於他的頸部大量出血，被送至醫院急救。經檢查，該名男童的右頸總動脈、左頸總動脈、右頸靜脈已完全斷裂，最後因傷勢過重，搶救無效而當場身亡，被診斷為「失血性休克」。

事後，李男與男童的近親屬已就民事賠償達成協議，並取得對方諒解。不過，警方調查發現，送檢的「大西炮」已超過最大允許用藥量達40多倍，最後依涉嫌過失致死罪，將李男刑事拘留。

該案於4日進行審判，李男的辯護人認為，本案是由多種因素所引起的，「首先鞭炮系非法生產且用藥量嚴重超標，爆炸威力超正常鞭炮所致，其次是小孩將鞭炮放入鐵質保溫杯，致使爆炸產生破碎鐵片，李男點燃鞭炮只是一種誘因。」

李男的辯護人表示，李男是一個只有初中文化程度的農民，沒有具備任何爆竹的相關知識，因此並不知道案涉的大西炮是非法生產的。據悉，四川南充市西充縣人民法院最後判決確定，認為李男因犯過失致人死亡罪，應判處有期徒刑一年6個月、緩刑一年6個月。

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